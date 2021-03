“Secuestraron a mi sobrina”: así fue el llamado de la tía de Maia al 911

Maia llevaba extraviada más de seis horas cuando su tía llamó al servicio de emergencia para alertar de la situación: ”Secuestraron a mi sobrina acá debajo del puente”, fue la frase con la que arrancó la comunicación en el servicio 911, a las 16.20 del martes. La nena recién fue encontrada casi tres días después.

La comunicación con el 911

-Tía de Maia: Estoy llamando porque secuestraron a mi sobrina acá debajo del puente

-Operadora del 911: ¿Qué dirección?

-Dellepiane y Mozart. Estaba con la mamá. La nena vive en situación de calle. La mamá estaba con un amigo que le dijo que…

-Aguárdeme que necesito ubicarla primero. ¿Usted se encuentra en Capital o Provincia?

-Capital. Mozart y Dellepiane. Mi prima vive en situación de calle. Estaba con la nena y vino un amigo que le pidió permiso para llevarla a dar una vuelta. No la trajo más. Se la llevó a la chiquita hoy a las 10 de la mañana. Todavía no aparece.

-Hable más bajo, por favor. ¿Quién se la llevó?

-Un amigo de ella [de la madre]. Pero no sabe donde vive. No sabe nada del pibe. Se la llevó a las 10 de la mañana y todavía no aparece.

-¿Cómo estaba vestida, se acuerdan?

-Estaba toda de rosa. Shorcito rosa y remerita blanca. Es morochita.

-¿Cómo se llama y cuántos años tiene?

-Maia B… tiene siete años.

-¿Cómo era el hombre?

-Morocho, peticito, con una gorra bordó. Un pantalón negro y una remera negra. Zapatillas blancas Adidas y estaba en una bicicleta. La nena también estaba en bicicleta.

A las 16.34 arribó el móvil al lugar y 23 minutos después la madre dijo que su amigo se llevó a la nena y no volvió. A las 17.25, la policía entrevistó a la madre de Maia. Después se dio parte a la fiscalía, que comenzó a investigar, y tres minutos más tarde se dio alerta a las comisarías de la zona para tratar de ubicar a la nena, que fue encontrada con vida y sin signos físicos de agresión.

