Secuestraron en Córdoba 23 kilos de cocaína con “el sello del delfín”, marca de origen de la droga del “Patrón del Norte”

CÓRDOBA.- Unos 23 kilos de cocaína fueron encontrados y secuestrados en un colectivo de larga distancia que había salido de San Salvador de Jujuy y llegó a la terminal de esta ciudad. Los ladrillos tenían el sello del delfín, que se vincula con el clan de Reynaldo Castedo, “el Patrón del Norte”, condenado hace cuatro años. Era uno de los principales responsables del tráfico de cocaína desde Bolivia hacia la Argentina.

El operativo fue realizado en conjunto entre la Policía de Córdoba y la División Antidrogas de la Policía Federal. Hay dos mujeres detenidas. La droga estaba oculta en encomiendas y valijas dentro de la bodega de carga de equipaje del micro.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, afirmó que la División Inteligencia Criminal de la Policía Federal venía desarrollando tareas “minuciosas” en la ruta que une a Córdoba con el norte del país.

Precisó que “se encontraron 22 o 23 kilos de cocaína de máxima pureza de la marca Delfín” y que “las dos mujeres detenidas van a ser puestas a disposición de la Fiscalía Federal N°1”.

La droga estaba empaquetada y embadurnada con mostaza para evitar la detección de los perros antinarcóticos. Sin embargo, el cargamento fue descubierto por Manteca, uno de los canes que participó del procedimiento.

Los casi 23 kilos de droga estaban repartidos en tres bolsos dentro de la bodega. “El perro rápidamente detectó uno y, a partir de ahí, se hizo una requisa minuciosa”, dijo el funcionario, quien sostuvo que el destino final era la ciudad de Córdoba.

“Iba a ser recibido por quienes hacen narcomenudeo, lo reducen y lo estiran; el precio estimado de todo esto es de 450.000 dólares", añadió el ministro.

Según Quinteros, aunque Castedo está preso, las ramificaciones de la estructura que gestionó seguirían activas.

El delfín

En diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal N°1 de Salta condenó a Castedo a 16 años de cárcel como jefe de una asociación ilícita dedicada al narcotráfico y al lavado de activos provenientes de dicha actividad.

También lo sentenciaron como partícipe necesario del delito de “falsificación material de documento público” y como coautor de “falsedad ideológica de documento público agravada por tratarse de un documento destinado a acreditar la habilitación para circular de vehículos”. Por el beneficio de la duda, fue absuelto por el uso de esos documentos.

Los fiscales, en el juicio, afirmaron que su organización fue “una de las más grandes del país, tanto por el flujo de droga que comercializó como por el nivel de corrupción propagado".

Castedo no solo era informado de cada orden de intervención telefónica, sino que también contó con la cobertura legal del exjuez federal de San Ramón de la Nueva Orán, Raúl Reynoso, quien fue acusado de fraguar una declaración indagatoria de Castedo, que le permitió al imputado mantenerse en la clandestinidad. En marzo de 2019, Reynoso fue condenado a 13 años de prisión.