Secuestraron más de 900 kilos de marihuana en una camioneta robada que fue abandonada en Misiones

Más de 900 kilos de marihuana fueron secuestrados en la provincia de Misiones luego de un operativo de la Gendarmería Nacional que comenzó con la detección de una camioneta sospechosa que intentó eludir un control y terminó abandonada en una zona cercana a la frontera con Brasil.

Todo comenzó cuando los gendarmes realizaban tareas de prevención y control a la altura del paraje María Soledad. En ese contexto, observaron una camioneta Toyota SW4 que circulaba a gran velocidad en dirección a la localidad de San Antonio.

De acuerdo con las fuentes oficiales, al advertir la presencia del puesto de control, el conductor realizó una brusca maniobra en “U” con la intención de evitar la inspección y escapar de la zona.

La actitud evasiva despertó las sospechas de los efectivos, quienes iniciaron un seguimiento coordinado y alertaron a otras patrullas desplegadas en la región. Con apoyo de personal de la Sección “Comandante Andresito” se montó un operativo cerrojo para intentar interceptar el vehículo.

Sin embargo, el conductor logró sortear un segundo control y continuó la huida por caminos de la zona hasta que finalmente abandonó la camioneta sobre la Ruta Provincial N°101.

La droga incautada en Misiones estaba escondida en 1100 paquetes repartidos entre el asiento traser y el baúl de una camioneta abandonada Prensa Gendarmería Nacional

Según informaron fuentes de la fuerza, tanto el conductor como un acompañante descendieron rápidamente del rodado y escaparon a pie hacia una zona de monte, aprovechando la vegetación y las características del terreno para evitar ser detenidos.

A partir de ese momento, los uniformados desplegaron un amplio rastrillaje en los alrededores con el objetivo de localizar a los sospechosos, aunque hasta el momento no se informó sobre detenciones vinculadas al caso.

Mientras tanto, al inspeccionar el vehículo abandonado, los gendarmes descubrieron una importante carga distribuida entre los asientos traseros y el baúl. En total contabilizaron 1110 paquetes rectangulares envueltos y acondicionados para su transporte.

La droga incautada en Misiones estaba escondida en 1100 paquetes repartidos entre el asiento traser y el baúl de una camioneta abandonada Prensa Gendarmería Nacional

Las pruebas de campo Narcotest realizadas sobre muestras extraídas de los bultos confirmaron que se trataba de marihuana.

El pesaje final determinó que el cargamento alcanzaba los 912,5 kilos de cannabis. La investigación también permitió descubrir que la camioneta utilizada para el transporte presentaba múltiples irregularidades.

Tras verificar la numeración de chasis, los efectivos constataron que la Toyota SW4 registraba un pedido de secuestro vigente por robo emitido en la ciudad de Porto Alegre, en la República Federativa de Brasil.

La droga incautada en Misiones estaba escondida en 1100 paquetes repartidos entre el asiento traser y el baúl de una camioneta abandonada Prensa Gendarmería Nacional

Además, la camioneta circulaba con patentes apócrifas y una cédula de identificación automotor falsificada, elementos que evidenciaban una maniobra destinada a ocultar el origen del vehículo y dificultar su rastreo.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Sección “Núcleo”, dependiente del Escuadrón 12 “Bernardo de Irigoyen”, en el marco de los controles desplegados por el Ministerio de Seguridad Nacional para combatir el narcotráfico en corredores estratégicos de la región.

Por disposición del Juzgado Federal de Iguazú y de la Fiscalía Federal interviniente, se ordenó el secuestro de la droga, del rodado y de toda la documentación hallada en el lugar.

Los investigadores intentan ahora reconstruir la ruta del cargamento y determinar quiénes integraban la organización responsable del transporte de la droga. Una de las hipótesis apunta a que la marihuana ingresó al país a través de pasos clandestinos de la frontera con Brasil para luego ser distribuida hacia distintos puntos del territorio nacional.