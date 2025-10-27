Sobreseyeron a Cristian Graf, el excompañero del adolescente asesinado y enterrado en el fondo de una casa de Coghlan

“Sobreseer a Norberto Cristian Graf en orden al hecho por el que fuera oído en declaración indagatoria, declarando que la formación del proceso no afecta el buen nombre y honor de que hubiera gozado”, se lee en el fallo al que accedió LA NACION.

Graf, de 58 años, estaba imputado de encubrimiento agravado y supresión de evidencia, en el marco de la causa donde se investiga el hallazgo de los restos de Diego Fernández Lima en el fondo de su casa de Coghlan.

El sobreseimiento fue dictado por el juez nacional en lo criminal y correccional Alejandro Litvack, magistrado que interviene en el expediente. Fernández Lima había sido visto por última vez el 26 de julio de 1984. Hoy, 41 años después, se sabe que fue asesinado. Había sido compañero de Graf en segundo año de la escuela secundaria.

Según pudo saber LA NACION, la resolución del magistrado será apelada por el fiscal Martín López Perrando, funcionario a cargo de la investigación.

“El Ministerio Público Fiscal va a agotar todas las instancias”, dijeron fuentes al tanto de la estrategia del fiscal López Perrando.

Diego Fernández Lima tenía 16 años cuando fue visto por última vez Gentileza Clarín

Graf había sido indagado hace diez días. “Lo de los huesos no lo puedo explicar, no puedo decir algo que no sé. Mi familia no conocía a este chico, nadie entiende nadie cómo llegaron ahí”, dijo durante la audiencia el imputado, defendido por los abogados Erica Nyczypor y Martín Díaz.

Cuando Graf sostuvo que no podía explicar “lo de los huesos y ”que nadie entiende cómo llegaron ahí" lo hacía porque los restos óseos fueron encontrados, de forma fortuita, en el fondo de su casa, situada en avenida Congreso 3742, en el barrio de Coghlan.

“A Diego Fernández no lo recuerdo. No era de mi entorno. No me acuerdo ni de él ni de mis otros compañeros. No me acuerdo de ninguno de los nombres de mis compañeros.Yo no era tan sociable. Con Diego Fernández, por lo que vi en los boletines, fui compañero en segundo año, él repite y yo pasé a tercero. Cuando pasó la desaparición, por lo que dicen, yo estaba en tercer año” , sostuvo Graf al ser indagado.

La casa de la familia Graf (el terreno donde está la pileta) está situada en la avenida Congreso 3742 Ricardo Pristupluk

En su resolución firmada el viernes pasado, el juez Litvack recordó que en uno de sus dictámenes, el fiscal López Perrando explicó que las “la responsabilidad penal del encubridor [por Graf] en estas actuaciones estaría dada por su ayuda para eludir la acción de la justicia, en tanto ‘no solo pretende obstaculizar el acceso a la verdad, sino que promueve de manera directa, la impunidad de los autores y partícipes del homicidio’”.

