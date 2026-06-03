Su novio le impidió bajar del auto en movimiento, chocó y la mató: será juzgado y puede recibir prisión perpetua

Lo que inicialmente fue reportado como un trágico siniestro vial en las calles de Villa Centenario se reveló pronto como un capítulo mortal de violencia de género. Alan Javier Bordón, de 28 años, se sentará en marzo próximo en el banquillo de los acusados frente al Tribunal en lo Criminal N°9 de Lomas de Zamora acusado de ser el autor del asesinato de su pareja, Iara Valdez, de 23.

Todo ocurrió cerca de las siete de la mañana del 18 de febrero de 2024, cuando un Volkswagen Up circulaba a gran velocidad por la calle Virgen de Itatí. Según la reconstrucción fiscal, en el interior del vehículo se desarrollaba una discusión violenta. Iara intentó abandonar el vehículo e incluso abrió la puerta mientras el coche estaba en movimiento; sin embargo, Bordón no se lo permitió.

Un testigo clave, que presenció la escena desde otro vehículo, relató una secuencia estremecedora: vio a la joven con las piernas colgando fuera del auto mientras intentaba bajar en un semáforo. En lugar de frenar, Bordón aceleró, realizó maniobras en zigzag y, en un acto calificado por la querella como “deliberado”, estrelló el coche contra un auto estacionado en la mano contraria. El impacto fue tal que Iara salió despedida por el aire; sufrió heridas que le causaron la muerte poco después en el hospital.

IaraValdez

En diálogo con LA NACION, el abogado Cristian De Fazio, quien junto a su hermano Pablo representa a la familia de Iara en la querella, detalló: “Son días muy especiales porque por fin tenemos fecha del juicio, que es algo que veníamos esperando y nos pone alegres. Aunque al mismo tiempo la familia está destrozada, atravesando el duelo que significa haber perdido a un ser querido de una manera trágica, y preparándose emocionalmente para afrontar el juicio, que volverá a remover y revivir todo aquello”.

Aunque durante la etapa de instrucción Bordón intentó desvincularse de la autoría del hecho alegando que la joven había accionado el freno de mano, los peritajes accidentológicos fueron determinantes: los expertos concluyeron que la maniobra fue “voluntaria” y que no existió ningún elemento mecánico ajeno a la voluntad del conductor que provocara el choque.

A esto se sumaron el estado de intoxicación alcohólica de Bordón al momento del hecho y el testimonio del testigo que lo siguió pensando que se trataba de un secuestro. “En el momento en el que no le permitió bajar del auto la sentenció a muerte”, afirmó Brígido Valdez, padre de la víctima y efectivo de la Policía Bonaerense, quien fue uno de los primeros en llegar al lugar del desastre.

Iara Valdez vendía ropa por internet, y era muy coqueta y familiera.

Un vínculo marcado por la violencia

Iara y Alan mantuvieron una relación de tres años signada por las idas y vueltas. La familia de la joven, que trabajaba vendiendo ropa por internet, la recuerda como “una chica que estaba en su plenitud, joven, alegre, trabajadora, muy apegada a sus padres, pero que lamentablemente desarrolló un vínculo negativo con esta persona que terminó con su vida”.

Según sus familiares, ella repetía que estaba dejando a Alan “de a poco”. Pero no terminaba de concretarlo. Pese a haber logrado distanciarse, la muerte de su abuela a principios de febrero de 2024 permitió que Bordón reingresara en su vida, aprovechando su vulnerabilidad emocional. Apenas dos semanas después ocurrió el fatal episodio.

Tras más de un año de espera y múltiples presentaciones de la querella, el Tribunal finalmente fijó el cronograma del debate oral. Las audiencias se llevarán a cabo los días 2, 4 y 8 de marzo de 2027.

Bordón llega al juicio en prisión preventiva, procesado por los delitos de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género (femicidio), en concurso con lesiones graves culposas causadas al conductor del vehículo que impactó. La estrategia de la familia, representada por el abogado Cristian De Fazio, es clara: solicitarán la pena de prisión perpetua.

“Como abogados de la familia, tenemos toda la expectativa de lograr la pena máxima. Lo presentaremos en esos términos y esperamos que la fiscalía también lo haga. Fue calificado como homicidio agravado, aunque califica como femicidio. No se desprende de ninguna de las pericias que no haya sido una maniobra deliberada. Nos hace pensar que el resultado será una condena de homicidio agravado por el vínculo y prisión perpetua”, detalló Cristian De Fazio a LA NACION.

Y concluyó: “La familia tiene que hacer un trabajo por su cuenta para afrontar esto. Están fuertes para afrontar esta situación, porque además también serán invitados a declarar“.