Tenía pedido de captura, fue a la comisaría, sacó un arma y comenzó a disparar: dos muertos

Una violenta escena se vivió este martes en una comisaría del municipio de Luján cuando un sospechoso que tenía pedido de captura llegó a la seccional, extrajo un arma y comenzó a disparar. Un sargento de 33 años recibió una bala en la cabeza que le provocó la muerte horas después. En tanto, otro policía, que también resultó herido por el atacante, abatió al hombre.

El tiroteo tuvo lugar en la comisaría 3.ª de Open Door, localidad de ese municipio bonaerense, alrededor de las 17.30. Alex Ezequiel Romero, que tenía pedido de detención por amenazas solicitado por el Juzgado de Garantías N.º 1 de Mercedes, arribó a la seccional policial y, una vez allí, y de acuerdo al parte oficial al que accedió LA NACION, habría extraído un arma de fuego de entre sus prendas y comenzó a disparar.

Se presentó en una comisaría por un pedido de detención, sacó un arma y disparó: murieron él y un sargento. captura de redes

En medio del tiroteo, el sargento Neri Malcon Churquina recibió un disparo en la cabeza. Si bien el efectivo fue trasladado de urgencia al Hospital Zonal Nuestra Señora de Luján, donde llegó con vida pero en estado crítico, falleció poco después. La víctima estaba casada, era padre de un niño de cinco años y vivía junto a su familia en la localidad de Olivera, también Luján.

En tanto, el subayudante policial Agustín Larravide, también de 33 años y quien fue herido de bala en su mano derecha, repelió el ataque con su arma reglamentaria y abatió a Romero dentro de la comisaría.

Se presentó en una comisaría por un pedido de detención, sacó un arma y disparó: murieron él y un sargento. captura de redes

El hecho generó un importante despliegue policial en la zona y la intervención de peritos de Gendarmería Nacional, ya que el episodio involucra a una dependencia de la fuerza bonaerense. Por estas horas, peritos y funcionarios judiciales trabajan en la recolección de pruebas y testimonios para reconstruir la secuencia de los acontecimientos y determinar cómo se originó el enfrentamiento.

Mataron a un comisario en La Matanza

El comisario Fernando Ponce perdió la vida al enfrentarse con cuatro motochorros que lo interceptaron cuando estaba sin uniforme y acompañado de su hija. El hecho se produjo en la calle Apipe entre Obligado y Zufriátegui, municipio de La Matanza, donde los delincuentes intentaron apropiarse de la camioneta Ford EcoSport que conducía el alto oficial bonaerense.

El comisario se identificó como policía y se produjo un breve tiroteo que provocó la fuga de los delincuentes. Ponce recibió un disparo en el abdomen y murió antes de llegar a la Unidad de Pronta Atención (UPA) del kilómetro 29, donde vecinos lo habían trasladado en un desesperado intento de ayuda.

Uno de los delincuentes que participó del crimen fue detenido horas después. El arresto se produjo en el hospital al que había concurrido tras ser herido de bala en el tiroteo con el comisario. Tenía colocada una tobillera electrónica, dispositivo que debía monitorear sus movimientos por estar procesado en una causa.