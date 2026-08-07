Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, fue imputado por abuso sexual agravado

Thiago Medina, exparticipante del show televisivo Gran Hermano, fue imputado por la agresión sexual denunciada por una de sus primas. La joven, de 19 años, aseguró que fue atacada cuando tenia 12. Medina fue acusado de abuso sexual con acceso carnal.

“Cuando esto pasó, yo tenía 12 años y me animé a contárselo a mi familia a los 15”, expresó la joven.

La causa, que tomó impulso tras la difusión mediática de los testimonios hace una semana, cuenta con el patrocinio del abogado Rodolfo Baqué, que representará a la supuesta víctima. Según trascendió, el proceso judicial continuará con la realización de pericias psicológicas para ambas partes, una instancia clave dado que los hechos denunciados habrían sucedido hace siete años, según consignó la agencia NA.

El mediático había utilizado sus redes sociales para negar “de manera categórica” los hechos atribuidos, aseguró que se ponía a entera disposición de la Justicia para que “la verdad salga a la luz” y sostuvo que la denuncia era un intento de “ensuciar” su imagen.