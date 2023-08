Tiros y amenazas: la peligrosa banda de delincuentes que baleó a los testigos de un homicidio para acallarlos

escuchar

Operaban en Moreno y General Rodríguez. Los investigadores policiales y judiciales la consideran una de las organizaciones criminales más peligrosas de la zona oeste del conurbano, dedicada a los robos. Por ejemplo, en un golpe protagonizado en enero pasado, cerca de la Autopista del Oeste, se alzaron con un botín de 5.450.000 pesos, 4500 dólares y 1200 euros. Pero también se les adjudica un crimen. Y en busca de que ese homicidio quede impune, los delincuentes amedrentaron a los testigos y les balearon la casa, en un complejo de Las Catonas. La secuencia del ataque y el sonido de los balazos quedaron registrados en una filmación de una cámara de seguridad.

Delincuentes balean la casa de testigos, en Las Catonas

En las últimas horas, tras una investigación de varios meses, la banda quedó desbaratada con la detención de sus últimos integrantes, según informaron a LA NACION calificadas fuentes de la Fiscalía General de Moreno-General Rodríguez.

Una de las víctimas de la organización criminal fue un oficial de la Policía de la Ciudad que se resistió a los tiros al robo de su moto y terminó herido de bala en una pierna.

En el hecho, ocurrido el 10 de marzo pasado, también resultó herido uno de los ladrones. Identificado por fuentes judiciales como Dylan Juárez, terminó internado en el hospital Mariano y Luciano de la Vega, de Moreno, donde los médicos le salvaron la vida.

Los delincuentes no lo sabían, pero en ese momento, por orden de la Justicia, uno de los sospechosos tenía la línea de su teléfono celular intervenida y los investigadores escucharon una conversación sobre el ladrón herido y trasladado al hospital.

“Estaba remal, no lo iba a dejar morir. No podía respirar. Estábamos choreando y eran recobani. Casi nos matamos, me cagó a tiros” el policía, se escucha en la conversación, interceptada e incorporada al expediente.

La banda fue desbaratada Policía Bonaerense

El homicidio que se le adjudica a la banda ocurrió hace casi un año, el 19 de agosto de 2022. No fue en ocasión de robo: los delincuentes tuvieron una discusión con la víctima y la mataron a balazos en la entrada del edificio 404 del Complejo Habitacional de Las Catonas, de Moreno.

Tres meses después, para amedrentar a los testigos, los delincuentes volvieron al edificio 404 y balearon la casa de la familia de la víctima, conocida como El Chino.

El millonario golpe que la Justicia le adjudica a la banda ocurrió el 16 de enero pasado a las 14.30, en Acceso Oeste y Gorriti, General Rodríguez. La banda interceptó a la víctima en el momento en que caminaba hacia su auto y, a punta de pistola, le robaron $5.450.000, 4500 dólares y 1200 euros. No fue un asalto al voleo: contaban con información muy precisa.

Los robos de la banda se repitieron, siempre con el mismo modus operandi, hasta que todos los integrantes de la banda fueron identificados y detenidos.

Fuentes judiciales resaltaron el trabajo hecho por las Ayudantías Fiscales Especializadas en los Delitos de Robo y Homicidio, creadas por el fiscal general de Moreno-General Rodríguez, Lucas Oyhanarte, que permitió identificar a los sospechosos.

Temas roboHomicidioMoreno