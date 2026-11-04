Tiroteo con más de 30 balazos y un homicidio con el sello narco en la villa 31

Fueron más de treinta balazos en la madrugada. Los integrantes de dos bandas narco se cruzaron en el corazón de la Villa 31, en Retiro. En el tiroteo, uno de los traficantes, de 27 años, murió en el acto; otro fue herido en un hombro.

Una vecina que vive en Aimara al 700 llamó al 911. Una ambulancia del SAME llegó a la escena de la balacera y trasladó a los heridos al Hospital Fernández. Allí falleció Guillermo Sandoval, de 27 años, un narco con domicilio en la localidad de Billinghurst, partido de San Martín, pero que tenía su base de operaciones en el enclave de Retiro.

Homicidio narco en la villa 31 de Retiro

Aparentemente, una banda de traficantes rival lo atacó porque sabía que había regresado al barrio tras la detención de su jefe. Cuando los integrantes de la organización rival lo encontraron, le dispararon. El cómplice que lo acompañaba, de 17 años, fue herido en un hombro; sigue internado.

Entre los antecedentes de Sandoval figuran al menos nueve causas penales por narcomenudeo. En uno de los primeros expedientes en su contra en la Justicia federal aparecía como coimputado con Juan Ramón Ortigoza Acosta.

Este jefe narco que operaba en Los Polvorines y Moreno fue arrestado durante una serie de allanamientos que incluyó un domicilio en la Villa 31 donde la policía apresó a Ortigoza, quien había sido investigado en 2019 por haber armado una banda que comercializaba cocaína y pasta base en diversas localidades del oeste del conurbano y usaba como base de operaciones el asentamiento porteño.

El homicidio de Sandoval, ocurrido durante la madrugada del lunes, estaría relacionado con una pelea entre los cómplices de Ortigoza, que formarían parte de la denominada “banda del fondo” y el grupo de “Los turros de Güemes”.

Hasta ahora, la Justicia no ordenó la captura de ninguno de los integrantes de la banda “Los turros de Güemes”; los investigadores apuntaban a que el menor que sobrevivió al ataque podría aportar algún dato sobre los agresores.

Con respecto al herido, su identidad se mantendrá en reserva. No obstante, se pudo saber que fue detenido en seis oportunidades en dos años y que tenía antecedentes por portación ilegal de arma de fuego y robo agravado. A pesar de haber cometido delitos graves y de haber sido detenido en tantas oportunidades, estaba en libertad.