Trágica caída de un helicóptero en San Juan: siete muertos

La caída de un helicóptero en la provincia de San Juan causó la muerte del piloto y de los seis pasajeros que se encontraban en ese vuelo oficial de la Agencia Federal de Emergencias. La aeronave, un Bell 412, matrícula LV-KGR, se estrelló ayer a las 10.26, en el Parque Provincial Ischigualasto, en la zona conocida como Valle Fértil, mientras se dirigía a La Rioja para que funcionarios sanjuaninos participasen de una capacitación del Plan Nacional de Lucha contra el Fuego. Las causas del accidente aún no fueron determinadas. Otro helicóptero volaba algunos minutos detrás del aparato que se precipitó a tierra, por lo que rápidamente las autoridades conocieron no solo la ubicación del incidente, sino la evaluación sobre el fatídico hecho. Los rescatistas lograron llegar algunas horas después por lo dificultoso del acceso, pero ya tenían en claro que no había posibilidades de sobrevida tras el impacto.

En la aeronave preparada para el traslado de hasta 14 pasajeros se encontraban los principales funcionarios del equipo de emergencia sanjuanino. Murieron al desplomarse el helicóptero Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; el comisario general Rubén Castro, jefe de Bomberos; el comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos; los brigadistas de Agencia Federal de Emergencias (AFE), Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta, y el piloto Matías Valenzuela.

“Servidores públicos que dedicaron su vida al cuidado de los sanjuaninos y con quienes he tenido el honor de trabajar codo a codo”, señaló el gobernador Marcelo Orrego al confirmar la tragedia. Decreto tres días de duelo en San Juan. Y agregó: “Acompañamos a cada uno de sus seres queridos. El Gobierno de San Juan se pone a disposición de las familias afectadas y trabaja junto a los organismos correspondientes para brindar toda la asistencia necesaria”.

Andrés Bosch, Matías Valenzuela y Rodrigo Aimetta, víctimas de la tragedia en San Juan Tiempo de San Juan

La zona donde cayó el helicóptero es cercana al lugar donde en octubre de 2011 el entonces gobernador José Luis Gioja sufrió serias heridas al precipitarse un Bell 407. En ese accidente perdió la vida la diputada nacional Margarita Ferrá de Bartol.

La aeronave que tuvo ayer el fatal accidente pertenecía a la empresa Jasfly, con sede en La Plata y experiencia en contratos gubernamentales para brindar soporte logístico a tareas de lucha contra el fuego, rescate en alta montaña y evacuación sanitaria, entre otras misiones. En su perfil profesional en la red Linkedin, el piloto señalaba que se había formado inicialmente para estar al comando de helicópteros en la policía bonaerense.

Marcelo Videla, Carlos Heredia y Rubén Castro viajaban en el helicóptero que se precipitó a tierra

En esta ocasión, el Bell 412 había sido contratado por la Agencia Federal de Emergencias. “Durante la mañana de hoy (por ayer), un helicóptero Bell 412 contratado por la Agencia Federal de Emergencias sufrió un siniestro en la zona del Parque Provincial Ischigualasto, en la provincia de San Juan”, informó en un comunicado ese organismo que depende del Ministerio de Seguridad Nacional.

“La aeronave -se agregó en ese texto-, que estaba siendo utilizada para brindar una capacitación en San Juan, tenía como destino final la provincia de La Rioja, donde debía colaborar en las tareas de control de un incendio forestal. El último contacto con el helicóptero se registró a las 10:26 horas. Posteriormente, otra aeronave que se encontraba en la zona localizó el lugar del impacto y dio aviso a las autoridades.”

Jorge Carbajal, subjefe de bomberos de San Juan El Tiempo de San Juan

Rescatistas y personal de fuerzas de seguridad federales y sanjuaninas se dirigieron a la zona del impacto, pero el avance fue demorado por las características del terreno. Los vehículos no pudieron acercarse a menos de 10 kilómetros del lugar donde estaban las víctimas.

“Equipos de emergencia y personal de los organismos competentes se encuentran desplegados en el lugar, donde se llevan adelante las tareas de acceso, asistencia y relevamiento, en coordinación con las autoridades provinciales. Las causas del siniestro son materia de investigación”, había indicado AFE antes de confirmar el deceso de toda las personas que estaba a bordo de la aeronave LV-KGR.

“Las causas del siniestro continúan bajo investigación. La Agencia Federal de Emergencias mantiene contacto permanente con las autoridades competentes y colaborará con todas las actuaciones necesarias para el esclarecimiento de lo sucedido”, afirmó AFE en un comunicado.

Tras confirmarse las siete muertes, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, expuso su pesar en un mensaje en la red X: “Mis más sinceras condolencias a las familias, amigos, seres queridos y compañeros de servicio de quienes perdieron la vida en el accidente del helicóptero en San Juan: nuestro coordinador regional Centro, Andrés Bosch; nuestro brigadista e instructor, Rodrigo Aimetta, cuyas vidas estuvieron dedicadas a proteger y asistir a los argentinos; el comisario general Rubén Castro, jefe de Bomberos de la Policía de San Juan; el comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos de la Policía de San Juan; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; Carlos Heredia, director de Protección Civil de San Juan; y Matías Valenzuela, piloto de la aeronave”.

Equipos de rescate se desplegaron en la zona del accidente Gentileza Marcos Carrizo

También el gobernador riojano Ricardo Quintela se sumó a las manifestaciones de dolor. ​ “Entregaron su vida en el cumplimiento del deber y en un acto de absoluta solidaridad, mientras se dirigían a nuestra provincia para y combatir los incendios en Chilecito”, aseveró el mandatario provincial en su cuenta de X. Y agregó: “​Acompañamos a sus seres queridos, a sus compañeros de trabajo y a todo el pueblo sanjuanino en este momento de inmenso dolor, poniéndonos a entera disposición para lo que necesiten, muy especialmente de la familia de Andrés (por Bosch, el fallecido coordinador de AFE), a quien tuve la oportunidad de conocer trabajando en momentos muy difíciles para nuestra provincia, compartiendo siempre el enorme compromiso del deber público".

Luego de la recuperación de los cuerpos de las víctimas, peritos aeronáuticos comenzarán el trabajo de análisis de los restos del Bell 412, de las comunicaciones y de los últimos datos conocidos de la aeronave para definir la causa del siniestro. Una tarea que demandará varios meses.