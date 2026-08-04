Tres ladrones robaron un auto a mano armada en Avellaneda y fueron detenidos en la Ciudad

Tres delincuentes, dos de ellos menores de edad y uno con antecedentes, fueron detenidos en el Barrio Zavaleta, en el sur de la ciudad de Buenos Aires, luego de asaltar a mano armada a un hombre y robarle el auto en el partido bonaerense de Avellaneda.

La fuga fue monitoreada mediante el sistema Anillo Digital de la Policía de la Ciudad, que permitió localizar el vehículo cuando ingresó en territorio porteño.

El hecho comenzó en el cruce de las avenidas Galicia y Santa Fe, en Avellaneda, donde la víctima fue sorprendida por los asaltantes cuando salía de su domicilio.

El Toyota Etios robado en Avellaneda y recuperado en el barrio Zavaleta Prensa Ministerio de Seguridad

Bajo amenazas con un arma de fuego, los delincuentes le robaron un Toyota Etios gris y distintas pertenencias personales antes de escapar rumbo a la ciudad de Buenos Aires.

Tras la denuncia, el vehículo fue detectado por las cámaras del Anillo Digital cuando cruzaba el Puente Pueyrredón. A partir de ese seguimiento, efectivos de la División Unidad Táctica de Pacificación y de la Comisaría Vecinal 4D desplegaron un operativo cerrojo en el Barrio Zavaleta.

Los sospechosos fueron interceptados y detenidos en la intersección de Luna y el pasaje La Sierra. Durante la requisa, los policías recuperaron el teléfono celular de la víctima y un bolso que contenía tres billeteras, 11 tarjetas bancarias, dos DNI, una licencia de conducir, una tarjeta de seguro y una cédula verde.

Parte de los documentos secuestrados durante el operativo Prensa Ministerio de Seguridad

Poco después, el Toyota Etios fue hallado abandonado en la esquina de Alvarado y Salom. Las chapas patente habían sido retiradas y ocultadas dentro de un contenedor de residuos.

Al identificar a los detenidos, los investigadores comprobaron que uno de los menores, de 17 años, registraba tres antecedentes por robo, correspondientes a 2023 y 2025, además de una causa por lesiones y amenazas iniciada en 2024.

La causa quedó a cargo del Juzgado Nacional de Menores N° 1, que dispuso la detención de los tres imputados y el traslado de los adolescentes, de 16 y 17 años, al Instituto Inchausti. También interviene la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 de Avellaneda-Lanús, que continúa con la investigación.