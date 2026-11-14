Triple crimen. Cayó otro de los integrantes de la banda que ejecutó los brutales asesinatos de Brenda, Morena y Lara

Casi catorce meses después del triple crimen narco en Florencio Varela, la investigación se mantiene activa y suma sospechosos detenidos. Cayó en Perú uno de los cinco prófugos que figuran en las órdenes internacionales de arresto reclamadas por el juez federal de Morón, Jorge Ernesto Rodríguez. Fuentes oficiales informaron la captura de Abel Josuel Taya Humpire, atrapado en Lima mediante una acción coordinada entre la Policía Federal Argentina (PFA) y la policía peruana.

Taya Humpire, de 32 años, era buscado por la Justicia como presunto integrante de la organización narco que fue responsable de las torturas y asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, triple crimen cometido en septiembre del año pasado. Las víctimas tenían entre 15 y 20 años.

Ese ciudadano peruano fue localizado por la fuerza de seguridad de su país en el barrio limeño de Santa Anita. Varios de los miembros de la banda se escaparon rumbo a Perú, su país de origen, por el impacto público que el espeluznante caso tuvo en nuestro país. Ese clan peruano conocido como Los Pulpos había dado pasos para abrir una franquicia criminal en el conurbano bonaerense. Se fugaron masivamente cuando aparecieron los cuerpos de las jóvenes.

Un mes antes también había sido atrapado en la capital peruana Luis Alan Valverde Rodríguez. Esos últimos dos capturados en la causa en la que se investiga no solo el triple crimen, sino también las ramificaciones narco del caso serán sometidos a un proceso de extradición para ser enviados a la Argentina. Por ese trámite ya pasó el primer gran señalado por el crimen: Tony Valverde Victoriano, alias Pequeño J, que estuvo prófugo hasta que la Policía Nacional de Perú lo atrapó en Pucusana, una zona de pescadores y de balnearios, situada a 70 kilómetros de Lima cuando se movilizaba en un camión y viajaba para encontrarse en un punto de la capital peruana con su ladero, el argentino Matías Ozorio.

Brenda, Morena y Lara fueron secuestradas el 19 de septiembre del año pasado en la esquina de La Quila y El Tiburón, en La Tablada, partido de La Matanza, cerca del cruce de Crovara y Camino de Cintura. Las dos primeras eran primas y fueron convocadas por Lara para ir a una fiesta en una quinta. Según el mensaje que le mandó Lara a una de las primas, les pagarían US$300 a cada una.

Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutierrez, víctimas del triple femicidio

Una cámara de seguridad de la zona grabó el momento en que las tres jóvenes abordaban la camioneta Chevrolet Tracker roja. En ese vehículo, que tenía pedido de secuestro porque había sido robado, fueron trasladadas a la casa en Florencio Varela, donde los asesinos las torturaron para que revelaran dónde tenían la droga que le habían robado a Pequeño J. Allí realizaron una transmisión en directo de los tormentos a los que las sometieron.

El caso es investigado por el juez Rodríguez luego de confirmarse que el triple femicidio tuvo como móvil una venganza por drogas y que había una banda de narcotraficantes peruanos involucrada y que operaba en el Área Metropolitana de Buenos Aires, los representantes del Ministerio Público de La Matanza declinaron la competencia en la Justicia Federal de Morón.

Más allá de los mencionados detenidos peruanos, un grupo local dio apoyo a la masacre. Así quedó expuesto en el expediente que lleva más de una docena de arrestos.

“Entre los días viernes pasado [por el 19 de septiembre de 2025], aproximadamente entre las 22.30, y el martes último [por el 23 de septiembre de ese año], aproximadamente a las 18, un número indeterminado de sujetos de distinto sexo, entre los que se encontraban Maximiliano Parra, Daniela Ibarra, Miguel Ángel Villanueva Silva, Celeste González Guerrero, Pequeño J y Matías Agustín Ozorio actuando con división de roles, en el interior del domicilio situado en Chanar 702, en Villa Vatteone, Florencio Varela, y con claras intenciones de causarles la muerte, aplicaron múltiples golpes de puño, patadas y diversos cortes utilizando armas blancas sobre la superficie corporal de la humanidad de Verdi, de 20 años; Del Castillo, de 20, y de Gutiérrez, de 15, ocasionándoles lesiones de tal magnitud que provocaron su deceso. Obraron a traición y sobre seguro, aumentando intencionalmente y de manera inhumana el sufrimiento al causar padecimientos innecesarios que van más allá de lo necesario para cometer el acto, concurso premeditado de todos ellos y aprovechando los masculinos su condición biológica dominante de género sobre las víctimas mujeres”, se había explicado en un oficio enviado a la Subsecretaría de Cooperación con el Poder Judicial, Ministerio Público y Legislatura del Ministerio de Seguridad Nacional con la orden de captura nacional e internacional de Ozorio, cuando el sospechoso estaba prófugo. Era un resumen de la causa.

Pequeño J, durante su extradición Prensa Policía Federal Argentina

Más allá de los avances en ese expediente que ahora está en manos de la Justicia Federal, un hallazgo fortuito en otra causa narco abrió el abanico de sospechosos dentro del mismo clan criminal. La jueza federal Sandra Arroyo Salgado, el 16 de octubre pasado, le envió a su colega Rodríguez la filmación encontrada durante el peritaje del celular de un detenido por el tráfico de cientos de kilos de cocaína. Se trata de Pablo Macalopu Cafferata, un capo narco peruano de 35 años que este mes fue procesado con prisión preventiva por Arroyo Salgado como “organizador del tráfico de estupefacientes en sus modalidades de almacenamiento, transporte, comercio y tenencia con fines de comercialización”. Rodríguez pidió también su detención dentro del expediente del triple crimen.

El video muestra el brutal ataque a una de los jóvenes. Esa filmación comienza con la voz del hombre a quien la víctima (Lara Gutiérrez) identifica como Roger -alias que la Justicia asigna a Macalopu Cafferata- y le pregunta: ‘¿Qué pasó ese día?’ y reitera: ‘¿Entonces, vas a hablar o no?’ y ‘Te vas a ir viva… pero ¿vas a hablar o no?’. “Quien habla sabe que existiría un hecho precedente concreto y determinado y exigiría a la víctima una explicación. La violencia aparece aquí como medio para la obtención de una respuesta”, interpretó Arroyo Salgado al incorporar ese video dentro de las pruebas de su investigación sobre tráfico de drogas.

“En segundo lugar, la amenaza, que se gradúa a medida que avanza el ataque: ‘Te voy a volar el dedo’, ‘Te vuelo dedo por dedo’. No se trata de un arrebato, sino de una escalada anunciada, en la que el castigo se dosificaría y se condicionaría a la respuesta de la víctima. Lo mismo sucede con la expresión ‘te vas a ir viva’, que pone de manifiesto que quien habla se atribuiría el poder de decidir sobre la vida o la muerte de la persona sometida”, resaltó la magistrada.

La casa donde fueron encontrados los cuerpos de Brenda, Morena y Lara Ricardo Pristupluk

“En tercer lugar, y de manera determinante, las órdenes: ‘Agarrala, agarrala, ‘causa’... ante lo cual puede observarse a quien sería Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J lanzarse sobre la víctima para reducirla; ‘Vuélale el dedo’, ‘vuélale un dedo a esa concha de su madre’, ‘vuélale’ y, finalmente, ‘eso eso’, con lo que celebraría la ejecución de lo ordenado. Quien habla no pide: ordena reiterativamente y convalida una vez cumplido su mandato. Y quienes lo rodean no deliberan: ejecutan”, señaló Arroyo Salgado.

Cada indicio y nueva prueba permiten a los investigadores judiciales perfilar la estructura de la organización narcocriminal. Una parte importante de la banda ya está detenida. Maximiliano Parra, Daniela Ibarra, Celeste González Guerrero y Miguel Ángel Villanueva Silva fueron los primeros cuatro sospechosos arrestados. Los apresaron entre el 23 y el 24 de septiembre de 2025 y tenían relación directa con la vivienda situada en la esquina de Jáchal y Chañar, en Florencio Varela, donde encontraron los cuerpos torturados y mutilados de las tres jóvenes.

Abel Josuel Taya Humpire

El 27 de septiembre del año pasado y durante los tres días siguientes fueron detenidos Víctor Sotacuro Lázaro, Ariel Jeremías Giménez, Florencia Milagros Ibáñez, Matías Osorio y el mencionado Pequeño J. Mientras que el 7 de octubre fue capturado Alex Ydone Castillo. Veinte días más tarde fueron apresados Mónica Débora Mujica y Joseph Freyser Cubas Zabaleta.

El 19 de diciembre fue apresado Bernabé Jesús Mallón. Mientras que a principios de este mes se concretaron las detenciones de Eugenia Quispe Gallardo, Verónica Emilce Chieto, María Inés Olivera y Luis Ramiro Mansur, mientras que el septiembre pasado se informó la captura de David Alberto Godoy,