Una nueva detenida por el crimen: quién era Magalí Levy, la joven de 28 años asesinada en Recoleta

El caso por el crimen de Magalí Levy, la joven de 28 años asesinada en su departamento del barrio porteño de Recoleta en 2025, sumó una novedad en las últimas horas tras la detención de una segunda persona que estuvo presuntamente ligada al crimen.

Se trata de Elcira Giménez González, una ciudadana paraguaya que había trabajado como empleada doméstica para la Levy y que contaba con un pedido de captura nacional e internacional de Interpol por su presunta participación en el crimen. Fue arrestada en Misiones luego de haber denunciado ante la policía local haber sido víctima de trata de personas y abusos sexuales en Paraguay.

De acuerdo a la Justicia, González le facilitó a un cómplice el acceso al departamento. La situación derivó en el asesinato de Levy y en el robo de diversos objetos de valor.

Elcira Giménez González, detenida en Misiones por el homicidio de Magalí Levy en Recoleta Agencia Noticias Argentinas

Un mes después de su muerte, fue detenido en Paraguay un joven de 20 años identificado como Iván Giménez González, hermano de Elcira, y el único arrestado que tenía la causa hasta hace unas horas. Sigue prófugo la pareja de la empleada doméstica, Sixto Fabián Araújo Amarilla.

Quién era Magalí Levy

Magalí Yael Levy, nació el 15 de octubre de 1996, tenía 28 años al momento de su muerte y era egresada y exdocente en la reconocida Escuela Martín Buber y muy cercana a la comunidad judía en el país.

La víctima, Magalí Levy

La joven realizó sus estudios iniciales en la Escuela Martín Buber, institución que cuenta con los niveles primario y secundario y que se describe a sí misma como una “escuela judía, bilingüe, humanista y de excelencia académica”.

Luego de su paso como estudiante, Levy regresó a la institución, pero en este caso para dar clases. Tras su muerte, el colegio la despidió.

Levy, durante su adolescencia Facebook

“Con profunda tristeza, abrazamos a la familia Levy en este trágico momento, recordando con cariño a Magalí, muy querida egresada y exdocente de nuestra escuela”, indicaron en aquel entonces a través de un comunicado.

Tras finalizar la secundaria la joven cursó la carrera de Relaciones del Trabajo en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El comunicado de la Escuela Martín Buber

Al momento de su fallecimiento, Levy estaba casada con Alberto Yoel Arazi.

“Estamos conmocionados por el asesinato de Magali Yael Levy, de 28 años, en el barrio de Recoleta. Abrazamos a su esposo Alberto Yoel Arazi, su padre Adrián León Levy y a su madre Ileana Emilia Chayo, como a todos sus familiares en este momento de tanto dolor. Exigimos a las autoridades el inmediato esclarecimiento y el castigo a los responsables de esta atrocidad”, había publicado en aquel momento el rabino Eliahu Hamra.