Triple crimen. Fueron capturados cuatro sospechosos por los brutales asesinatos de los que está acusado Pequeño J

Cuatro nuevos detenidos tiene la causa en la que se investigan los asesinatos de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, crímenes registrados en septiembre pasado en Florencio Varela por una venganza narco que tiene como principal acusado al joven peruano conocido como Pequeño J. De acuerdo con la información proporcionada por fuentes policiales, se concretaron ayer nueve allanamientos en viviendas situadas en el Area Metropolitana Buenos Aires, donde fueron capturados los sospechosos que se suman a los 14 procesados por el triple crimen.

“Las medidas adoptadas forman parte de una investigación que continúa en curso y cuyo objeto es establecer el grado de participación y las responsabilidades individuales de las distintas personas vinculadas con el hecho”, detalló la información suministrada por la policía bonaerense.

Los homicidios de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, cuyos cuerpos mutilados fueron enterrados en el fondo de una casa de Florencio Varela, es un “caso paradigmático de violencia extrema contra las mujeres por motivos de género en un contexto de criminalidad organizada que involucra el narcotráfico y la explotación sexual”.

Así lo sostuvo el juez federal de Morón Jorge Rodríguez al procesar con prisión preventiva a Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como Pequeño J, un ciudadano peruano de 20 años, que hizo “aportes esenciales” para concretar los asesinatos de Verdi, de 20 años, Del Castillo, de 20 y de Gutiérrez, de 15, ocurridos en septiembre pasado.

Pequeño J fue procesado en junio pasado por el delito de homicidio agravado por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género reiterado en tres hechos, en concurso real entre sí.

“Se ha podido establecer que Valverde Victoriano ha realizado aportes esenciales para la concreción del iter criminis, participando en distintas fases del accionar delictivo: desde la planificación previa, la logística de captación y traslado de las víctimas, el aseguramiento del lugar de cautiverio, hasta el control y sometimiento de las mismas en el inmueble donde fueron privadas de su libertad y posteriormente asesinadas”, se sostuvo en el auto de procesamiento.

Pequeño J, durante su extradición desde Perú Prensa Policía Federal Argentina

El móvil detrás del triple crimen habría sido, se supone, una venganza por el robo de 30 kilos de cocaína que habría protagonizado un conocido de una de las víctimas.

Al determinarse que el móvil del triple crimen podía estar vinculado al narcotráfico, el caso pasó al fuero federal con la intervención del juez Rodríguez.

Al fundamentar el dictado de la prisión preventiva, el magistrado explicó: “La escala punitiva prevista para los ilícitos por los que deberá responder Valverde Victoriano, entiendo que, para el caso de que resulte condenado, la pena que podría recaerle sería de efectivo cumplimiento [prisión perpetua]. Entonces, la valoración de los hechos, la gravedad y naturaleza de los delitos, las circunstancias particulares de los mismos y la personalidad de los imputados son las pautas que determinarán la existencia del llamado ‘riesgo procesal’ entendiendo así la posibilidad de fuga y la presunción de que los imputados intentarán eludir la acción de la justicia o entorpecer las investigaciones”.