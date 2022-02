Triple Crimen: un concejal confesó que cobró 100.000 pesos por cantar en la boda narco que terminó en tragedia

ROSARIO.– Juan José Piedrabuena llegó a ser concejal el año pasado a partir de la popularidad que ganó con el grupo de cumbia Alegría. Se transformó en una sorpresa electoral, luego de que arrasara en los barrios más pobres. Superó a los candidatos del Partido Justicialista (PJ) con una alianza promovida por un dirigente del Frente Renovador (FR). Ahora, Piedrabuena volvió a protagonizar una sorpresa: admitió ante el fiscal Matías Edery que cobró 100.000 pesos en efectivo por actuar en la boda narco, fiesta que terminó con un triple crimen.

Al fiscal Edery le llamó la atención los bajos honorarios que cobró Piedrabuena por actuar con su banda en una fiesta privada en el salón Campo Ibarlucea, donde celebraron su casamiento los sindicados narcos Esteban Rocha y su novia Brisa Leguizamón, que actualmente están prófugos.

Una hipótesis es que la factura electrónica que exhibió Piedrabuena en concepto de honorarios como cantante represente solo una parte de lo que en realidad percibió, probablemente en negro.

Piedrabuena respaldó con su partido +Santa Fe a la lista del Frente de Todos en los comicios nacionales. Las fotos que lo muestran a Piedrabuena con un saco azul y un pantalón negro en el casamiento empezaron a circular después de la boda por las redes sociales. El concejal había posado antes de que se produjera el triple homicidio narco con varios de los invitados.

El auto donde viajaban las víctimas de la boda narco Marcelo Manera

Piedrabuena salió luego a explicar –en diálogo con la radio Aire de Santa Fe– su participación en el casamiento. “Yo estuve como músico. Fui contratado como artista, como cantante. No sabíamos dónde íbamos a tocar. Fue como cualquier laburo de fin de semana”, advirtió el artista que formó parte del histórico Grupo Alegría, una banda que le dio fama también a Sergio Torres, un cantante que actúa desde hace 15 años para la familia Cantero, de la banda de Los Monos.

Ante la oscuridad que rodea el caso del triple crimen, Piedrabuena tuvo que dar explicaciones ante la Justicia de su participación en la boda que terminó en una masacre y también a los concejales santafesinos que lo citaron a una reunión a puertas cerradas para que contara los pormenores de su participación en la celebración del casamiento narco.

Ante el fiscal, el edil repitió lo que había manifestado a sus pares. No tenía idea dónde iba a actuar, ni quiénes organizaban la fiesta. Fue contratado por medio de su representante que aprovechó para que Piedrabuena actuara en Campo Ibarlucea, luego de cantar en una cantina de Rosario. Después de bajar del escenario, los músicos volvieron a Santa Fe por la autopista que une la capital provincial con Rosario. Se enteró de lo que había sucedido horas más tarde, según declaró.

Hasta ahora la investigación sobre el triple crimen de Ibarlucea no tiene ningún detenido. Los investigadores tienen la lupa puesta no solo en la boda que organizaron Rocha y Leguizamón, que reunió a la elite del narcotráfico rosarino, sino la zona elegida, que probablemente haya contado con protección policial. La deducción que hacen los investigadores es que los principales engranajes del narco rosarino no se van a arriesgar a concurrir a una fiesta sin garantías.

Todavía es un misterio qué ocurrió con el auto de las víctimas, que terminó incinerado en un camino rural de Ibarlucea. Luego de que los sicarios atacaran al Audi TT en le ruta 34S, al hospital de Granadero Baigorria llegaron muertos Iván Giménez y Elena, su hija de un año, que iba en el asiento de atrás. Padre e hija fueron llevados al hospital en una camioneta. El cuerpo de Erica Romero, pareja de Giménez, quedó en el Audi que había caído a una zanja.

El auto fue encontrado a tres kilómetros de donde se hizo la fiesta totalmente incinerado, con el cuerpo carbonizado de Romero.

Uno de los invitados a la celebración confesó que se llevó el vehículo con el cuerpo, pero se equivocó de camino. Se asustó y lo quemó. Esa versión inverosímil está siendo investigada para ver si hubo participación de la policía en este capítulo sin resolver.