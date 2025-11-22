Tucumán: una nena de siete años recibió un balazo en la cabeza y murió
La menor, identificada como Zoe Valentina Robledo, estaba jugando con sus primos cuando fue atacada; de momento, la policía no dio con el paradero del tirador
Una nena de siete años fue baleada en la cabeza durante la tarde del jueves en el el barrio San Cayetano, de la ciudad de San Miguel de Tucumán, en un tiroteo y tras horas de internación murió este viernes. De momento, hay dos personas demoradas que están en prisión preventiva y la policía intenta dar con el paradero del presunto tirador, quien está prófugo pero fue identificado.
Según señalaron en LN+, Zoe Valentina Robledo estaba en el patio de una casa cuando recibió el impacto de bala. Sus papás están separados hace muchos años y ella pasaba cuatro días con cada uno. En el barrio donde ocurrió la tragedia había varias denuncias por inseguridad.
Los familiares de la víctima no dieron declaraciones públicas y exigieron justicia, aunque la madre de la niña aseguró que su hija estaba en otra habitación jugando con sus primos y andando en bicicleta cuando escuchó una ráfaga de aproximadamente siete disparos. Allí, la tía de Valentina fue a buscarla y se dio cuenta de que la menor tenía un impacto de bala, que tuvo entrada y salida.
Según informó el medio local La Gaceta de Tucumán, la menor había ingresado a la Policlínica San Cayetano alrededor de las 16:30, a donde fue trasladada de urgencia por un vecino. Luego fue derivada a través de una ambulancia al Hospital de Niños, donde asistió con una herida de arma de fuego con entrada y salida en la cabeza y los médicos ordenaron llevarla de inmediato al quirófano por la gravedad de su estado.
Por el momento, la investigación sigue avanzando por medio de operativos para atrapar al apuntado como tirador, quien fue identificado por el testimonio de algunos testigos. Las fuerzas de seguridad continúan trabajando para esclarecer el ataque y determinar responsabilidades y se espera que en las próximas horas las autoridades actualicen la información del caso.
Cuando la policía llegó al lugar para iniciar el operativo, en las inmediaciones de Brígido Terán al 1800, se produjeron incidentes: algunos vecinos empezaron a arrojar piedras contra los efectivos. En tanto, las fuerzas de seguridad aprehendieron a tres personas por atentado y resistencia a la autoridad y una de ellas quedó a disposición de la Justicia.
