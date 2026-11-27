“Dame la bici o te mato”, exigió el delincuente de campera azul al vecino, mientras blandía un cuchillo de cocina con una hoja de veinte centímetros. Molesto porque ya le habían robado en varias oportunidades, el trabajador revoleó su mochila para protegerse. Así comenzó una lucha que terminó cuando el asaltante asestó un puntazo en la axila de la víctima.

El ladrón huyó sin concretar el robo y el vecino pidió ayuda al dueño del kiosco en el que se había detenido para comprar alimentos cuando regresaba a su casa después de trabajar.

El video del violento intento de robo en La Matanza

Actualmente, el vecino está internado en el hospital Balestrini en estado delicado, pero sin riesgo de vida. En dicho centro asistencial le salvaron la vida. Mientras que el delincuente fue identificado y detenido a partir de una serie de allanamientos ordenados en las últimas horas por el Ministerio Público de La Matanza.

A partir de la reconstrucción del violento episodio realizada por los investigadores policiales y judiciales se determinó que el ataque ocurrió cuando el vecino, cuya identidad no trascendió, regresaba a su casa después de trabajar.

Según quedó registrado en las imágenes grabadas por la cámara de seguridad del comercio, el delincuente se hizo pasar por un cliente y esperó que el vecino termine de comprar. Cuando guardaba los paquetes en su mochila, el ladrón lo amenazó con un cuchillo y lo atacó. Pero la víctima se defendió como pudo. Hasta que el malviviente le asestó una puñalada en la axila.

En ese momento, uno de los habitantes de Larrea al 3400 en Lomas del Mirador accionó la sirena de la alarma vecinal y el ladrón huyó sin concretar el robo de la bicicleta.

La víctima pidió ayuda al dueño del kiosco quien alertó al número de emergencias 911. Ante el riesgo de que la hemorragia se agravara, los vecinos llevaron en un automóvil particular al hospital Balestrini, donde le salvaron la vida.

Según los vecinos, los hechos de inseguridad se repiten en la zona. Ocho horas antes del ataque, un grupo de ladrones robó dos vehículos de los padres de alumnos que esperaban que sus hijos salieran del colegio situado a la vuelta de la escena del sangriento hecho.

Y en la tarde del pasado miércoles se registró otro sangriento asalto en La Matanza. Fue una mortal emboscada que sorprendió a cinco amigos que habían llegado a un complejo de monoblocks lindero al Camino de Cintura, en la localidad bonaerense de Ciudad Evita, donde tenían pactada la compra de un celular de alta gama. Todo fue una trampa. Ladrones sorprendieron al grupo y ante el intento de evitar el robo de algunos de los jóvenes, abrieron fuego. Según testigos, fueron ocho disparos, al menos. Uno impactó en el cuerpo de Jonathan Ezequiel Cardozo, de 23 años. Falleció en el Hospital Alberto Balestrini, también en el partido de La Matanza.

Ese homicidio se registró en la tarde del miércoles pasado y la investigación quedó a cargo del fiscal Adrián Arribas.

La compra de un teléfono iPhone 16 se había coordinado por la plataforma Marketplace de Facebook. El precio se había pactado en 500 dólares. La víctima vivía en González Catán y era uno de los acompañantes del interesado en adquirir ese celular. El grupo de amigos llegó en un Peugeot 3008 al lugar en el que había sido citado el comprador. En ese momento fueron rodeados por varios delincuentes. El vehículo es de la madre de la víctima mortal, según confirmaron fuentes de la investigaciones.

Los ladrones se apropiaron de celulares y dinero de las víctimas.