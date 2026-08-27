Un adolescente le clavó un destornillador en la pierna a un compañero durante una discusión y una cámara registró todo

Una discusión entre dos compañeros de escuela terminó con un adolescente de 14 años herido y trasladado de urgencia a un hospital, después de que otro alumno de la misma edad le clavara un destornillador en la pierna.

La violenta secuencia ocurrió en la ciudad santiagueña de La Banda y fue registrada por las cámaras de seguridad de un comercio ubicado frente al establecimiento educativo.

El hecho se produjo este martes, alrededor de las 11, en la esquina de Avellaneda y Urquiza, en el barrio Centro, a pocos metros de la Escuela Técnica N° 2 “Ing. Santiago Barabino”, a la que concurren ambos menores.

Según la reconstrucción inicial de la investigación, los adolescentes habían mantenido una discusión previa dentro o en las inmediaciones del establecimiento. El enfrentamiento continuó después de la salida de clases, frente a un kiosco situado justo enfrente de la escuela.

Un adolescente le clavó un destornillador en la pierna a un compañero durante una discusión y todo quedó grabado

Las imágenes de las cámaras de seguridad registraron el momento en que uno de los jóvenes se acercó a su compañero y lo tomó del buzo. En su mano tenía un destornillador que, de acuerdo con lo que se vio en las imágenes, acercó a la zona del cuello de la víctima.

La reacción del otro adolescente fue inmediata: se defendió y le dio una trompada en el rostro.

Fue entonces cuando la situación escaló de manera violenta. El joven que llevaba el destornillador volvió a acercarse a su compañero y le aplicó una estocada en la pierna derecha. La herramienta quedó incrustada en la zona cercana a la rodilla, mientras otros adolescentes que presenciaban la pelea intentaban intervenir y detener la agresión.

La cercanía entre el kiosco y la escuela permitió que las autoridades del establecimiento advirtieran rápidamente lo ocurrido y solicitaran asistencia.

El adolescente herido fue trasladado al Centro Integral de Salud Banda. Según consignó el diario local El Litoral, ingresó al centro médico con el destornillador todavía clavado en la pierna.

Los profesionales de guardia ordenaron estudios para determinar el alcance de la lesión y evaluar posibles daños provocados por la profundidad de la herida. Entre las medidas adoptadas se dispuso la realización de una tomografía y la intervención de un especialista en traumatología.

Mientras el adolescente era asistido, su madre se presentó ante las autoridades policiales para radicar la denuncia formal.

A partir de ese momento tomó intervención la fiscal Virginia Abrate, quien ordenó una serie de medidas para reconstruir la secuencia del ataque y establecer qué había ocurrido antes del violento enfrentamiento.

El momento exacto del ataque de un adolescente a otro en Santiago del Estero

Entre las primeras medidas dispuestas por la fiscalía se incluyó el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona, algunas de las cuales registraron la pelea y el momento en que el adolescente resultó herido.

También se ordenó tomar declaración a posibles testigos y realizar un examen médico para determinar la gravedad de las lesiones.

Además, la fiscalía solicitó a las autoridades de la Escuela Técnica N° 2 un informe detallado sobre la relación entre los dos estudiantes y la posible existencia de conflictos previos que pudieran ayudar a explicar el origen de la discusión.

Por tratarse de menores de edad, intervienen también los organismos de protección de la niñez. El adolescente señalado como autor de la agresión quedó a disposición de las autoridades competentes.