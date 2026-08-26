Cuál fue la explicación que dio Swiss Medical sobre la confusión de historias clínicas entre Diego Maradona y su padre

Mediante un escrito firmado por Silvia Vicario, jefa de Laboratorio de Swiss Medical, la empresa de medicina prepaga presentó ante la Justicia su explicación respecto de la insólita confusión de historias clínicas entre Diego Armando Maradona y su padre que la semana pasada provocó un escándalo durante el juicio que se lleva a cabo para esclarecer el contexto en el que murió el ídolo el 25 de noviembre de 2020.

Según expresó la empresa de medicina prepaga, hasta 2015 “las instituciones médicas en general no contaban con historias clínicas digitales, y en el caso de Swiss Medical, con integración automática entre el sistema HIS (gestión hospitalaria) y el sistema LIS (laboratorio, LabCore)“.

En ese contexto, siempre de acuerdo con el texto presentado a la Justicia por la empresa, “los estudios de laboratorio eran solicitados por los médicos en forma manual, para luego ser ingresados de la misma forma por un operador del área administrativa, procesando los resultados de laboratorio y asignándolos a un paciente”.

Nancy Forlini, jefa de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical Soledad Aznarez

Luego sí, se enfoca en lo ocurrido con Diego Armando Maradona y su papá, don Diego. “En el caso particular referido al paciente Diego Maradona (padre), en la admisión fue ingresado con sus datos personales, por lo que los mismos y las órdenes de estudios de laboratorio le fueron correctamente asignados. Lo mismo sucedió respecto de Diego Armando Maradona”, comienza.

Y entonces surge el cruce de información interno entre uno y otro: “Luego de la primera admisión de Diego Maradona (padre) en el sistema Labcore, en algún momento se produjo una adición al nombre de dicho paciente agregándosele el nombre Armando al primero de Diego, quedando en realidad registrado como ‘Diego Armando Maradona’ cuando en realidad respondía solo a la persona que se llamaba Diego Maradona (padre de Diego Armando)”.

Allanamiento Clínica los Arcos - Caso Maradona Nicolás Suárez

Según esta explicación que ofreció Swiss Medical, “ de allí en más todos los estudios de laboratorio de este paciente fueron registrados y asociados en el sistema administrativo como pertenecientes a Diego Armando Maradona conjuntamente con los propios del hijo, o sea, del correcto ‘Diego Armando’ , encontrándose en consecuencia en un mismo registro/legajo los estudios de laboratorios de dos personas distintas, aunque ingresando en los mismos o imprimiéndolos se pueden diferenciar cuál corresponde a uno y a otro, por número de afiliado / número de historia clínica”.

Luego agregan: “A partir de dicha unificación, todos los protocolos de laboratorio quedaron por error registrados bajo el nombre de ‘Diego Armando Maradona’ [en un mismo legajo], por lo que bajo ese nombre se muestran estudios de dos pacientes distintos”.

Finalmente, la jefa de Laboratorio de la empresa de medicina prepaga intentó aclarar: “Dicho esto, en el caso de que se quisiera consultar los estudios de laboratorio asociados al paciente Diego Armando Maradona, se deberán listar y visualizar los encabezados de los protocolos para identificar si corresponden a Diego Maradona (padre) o Diego Armando Maradona (hijo) ”.

El 18 de agosto pasado, durante una nueva jornada del juicio que se realiza ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 7 de San Isidro para debatir las eventuales responsabilidades penales por la muerte de Diego Armando Maradona, esta unificación quedó al descubierto.

La defensa de una de las personas juzgadas advirtió que los profesionales que estuvieron a cargo de la junta médica que evaluó las circunstancias en las que se produjo la muerte de Diego —prueba clave para la acusación— habían analizado la historia clínica del padre del astro como si fuera la del Diez para elaborar parte de sus conclusiones.

A partir de lo revelado en la audiencia de aquel día por los abogados Nicolás D’Albora y Agustín Varela, defensores de Nancy Forlini, coordinadora médica de la firma Swiss Medical, las defensas de todos los acusados comenzaron a analizar la posibilidad de pedir la nulidad de la junta médica como prueba, dijeron a LA NACION fuentes que participan del debate.

Como consecuencia de ese grave error, el tribunal ordenó una serie de procedimientos en la sede central de la empresa de medicina prepaga Swiss Medical y en el Sanatorio de los Arcos, en Palermo, donde en 2015 estuvo internado el padre del astro mundial del fútbol.

El escrito de respuesta en el que se explicó cómo se produjo el error forma parte de ese procedimiento. Pero, lejos de dejar aclaradas las cosas, puede abrir consecuencias impredecibles.

Desde la fiscalía de juicio consideraron: “Creemos que la situación que ha quedado evidenciada en la última jornada del juicio muestra una gravedad inusitada. Corresponderá a los fiscales a cargo de esa investigación determinar si existió la comisión de algún delito y, en su caso, establecer las responsabilidades. Sin embargo, ninguna acción temeraria podrá poner en jaque la continuidad de un juicio oral válido y eficiente que ha respetado las garantías constitucionales de los involucrados y se afianza en llegar a sus pasos finales con determinaciones más que elocuentes”.