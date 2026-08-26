Detuvieron a un hombre que se había atrincherado en un departamento de Recoleta

Un hombre de 35 años fue detenido este miércoles luego de atrincherarse en un departamento en la planta baja de un edificio en el barrio porteño de Recoleta.

El incidente fue reportado a través de un llamado al 911, que alertó sobre la presencia de una persona atrincherada dentro de una vivienda sobre la calle Montevideo al 920, entre Paraguay y Marcelo T. de Alvear.

La entrada del edificio de Recoleta donde un hombre se atrincheró

El detenido presentaría problemas psiquiátricos, de acuerdo con lo manifestado por su madre.

Tras la denuncia, se desplegó un operativo con participación de personal del Departamento de Operaciones Especiales (DOE), que redujo al hombre.

Según trascendió, el despliegue del DOE incluyó la utilización de perros adiestrados y un ariete para una eventual irrupción en la vivienda.

Asimismo, un negociador mantuvo conversaciones con el hombre durante más de una hora para resolver la situación sin necesidad de una intervención de fuerza.

Un hombre se atrincheró en un departamento en Recoleta

Finalmente, tras más de una hora, el personal especializado logró controlar la situación, ingresó al edificio y redujo al hombre, quien posteriormente fue retirado del lugar para su traslado por parte del SAME.

Como consecuencia del despliegue de seguridad, el tránsito permaneció interrumpido sobre la calle Montevideo.

Antecedente en Mendoza

Dos meses atrás, un hombre fue detenido tras amenazar con un arma a su familia y atrincherarse en una vivienda de Luján de Cuyo.

El episodio ocurrió en una casa a fines de junio de la localidad mendocina de Carrodilla, cuando un llamado al número de emergencias alertó a la policía sobre una situación de extrema tensión familiar.

Ante la gravedad del caso, las autoridades activaron un protocolo especial que incluyó la intervención de efectivos de la Fuerza de Operaciones Especiales, personal policial de la jurisdicción, equipos de emergencia y operadores de la Unidad VANT, especializada en el uso de drones para tareas de vigilancia y apoyo táctico.

El hombre atrincherado fue reducido gracias al uso de drones con cámaras térmicas https://noticiasargentinas.com/

Mientras avanzaban las conversaciones, los especialistas utilizaron drones equipados con cámaras térmicas para monitorear la situación desde el aire. Esa tecnología permitió obtener información en tiempo real sobre los desplazamientos del sospechoso dentro de la propiedad y resultó clave para planificar una eventual intervención táctica.

Frente a la falta de una respuesta favorable durante las negociaciones, se decidió avanzar con un procedimiento especial para reducir al hombre. La operación fue ejecutada por los grupos tácticos y concluyó con éxito.