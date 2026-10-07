Un allanamiento, tres imputados y más de 30 denuncias por la reventa de entradas para la despedida de Messi

La investigación por la reventa de entradas para el partido de despedida de Lionel Messi cuenta ahora con tres imputados, luego del allanamiento realizado en una casa del partido bonaerense de Vicente López y la intercepción -por parte de las fuerzas de seguridad- de dos sospechosos a la salida del Monumental.

El primer caso se conoció más temprano, después de que la Policía de la Ciudad incautara una notebook, un celular, nueve entradas (siete de Belgrano Baja y dos de Platea Sívori Alta), y anotaciones en el domicilio de una mujer en Vicente López. Los efectivos también secuestraron una gran cantidad de dinero en efectivo (9.850.000 de pesos y 56.300 dólares) y una máquina contadora de billetes.

Allanaron la casa de una mujer investigada por reventa de entradas para la despedida de Messi

El operativo fue solicitado por el fiscal Maximiliano Vence, a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°8 (Eventos Masivos) del Ministerio Público de la Ciudad, y aprobado por el juez de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº2 porteño, José Raúl Béguelin, luego de que se identificara a la sospechosa como resultado de tareas de ciberpatrullaje.

Por otro lado, la Fiscalía bajo el ala de Vence, en colaboración con el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ), descubrió a dos hombres que promocionaban la venta de entradas e incluso habían organizado tours para vivir la experiencia de la despedida de Messi desde Misiones. No contentos con ellos, hasta ofrecieron notas en canales de televisión misioneros para publicitar la venta de los tickets.

Una hoja con anotaciones de la venta de entradas para la despedida de Messi Ministerio Público Fiscal

Los imputados fueron identificados luego de que la Policía implantara vigilancia sobre los micros que llegaron a las inmediaciones del estadio Monumental. Al salir del estadio, los efectivos los requisaron y les secuestraron sus teléfonos celulares para su posterior peritaje.

De acuerdo al Ministerio Público Fiscal porteño, la pesquisa surgió luego de recibir más de 30 denuncias por reventa de entradas y estafa. Las Unidades Móviles de Orientación y Denuncia (UODs) le solicitaron a los damnificados que aportaran información sobre los métodos y formas de compra, entrega de las entradas, capturas de pantalla, comprobante de pagos y cualquier otro elemento que pudiera vincularse con los presuntos responsables.

Una hoja con anotaciones de la venta de entradas para la despedida de Messi Ministerio Público Fiscal

Todo el material recibido será peritado y los investigadores buscarán patrones en los distintos casos con el fin de elaborar una trazabilidad y hallar a los organizadores del crimen.

En las horas previas al partido de despedida de Messi, donde la selección argentina enfrentó a Benín, distintos usuarios denunciaron el sobreprecio en las entradas de la reventa, con algunos valores que llegaban a los $700.000 en caso de las populares (originalmente $90.000), además de estafas.

“Bueno oficialmente me estafaron con las entradas para hoy, una asociación que era legal. No saben el esfuerzo que hubo detrás, me entristece muchísimo por mi hijo. A pasar el trago amargo, una vergüenza la AFA y que solo podíamos conseguir entradas así. Quiero a todos los responsables presos y que me devuelvan el dinero en lo posible”, expresó en X María Florencia Freijo, politóloga y una de las damnificadas.