Un alumno llevó un revólver a la escuela, le movieron la mochila y el arma se disparó

El pánico se apoderó de la comunidad educativa del Instituto Jesús María Plaza, una institución que abarca los tres niveles educativos en la localidad de Villa Dorrego, La Matanza. Esta mañana, una de las aulas estuvo a punto de convertirse en escenario de una tragedia cuando un disparo de arma de fuego atronó en una de las aulas de la secundaria.

Según informó el director del establecimiento a la policía, un alumno de 15 años llevó un revólver cargado dentro de su mochila; cuando uno de sus compañeros movió el bolso, el arma se accionó. El proyectil, milagrosamente, no lesionó a nadie.

Tras el traumático episodio, que ocurrió a las 10.40, personal de la comisaría 4ª de La Matanza Sur arribó al establecimiento en atención a un llamado por un “pedido genérico de auxilio”; los efectivos policiales se entrevistaron con el director del instituto, que les aportó las precisiones que, a esa hora, tenía respecto de lo ocurrido.

Las autoridades convocaron a la madre del menor, que dijo desconocer cómo había obtenido el arma. Aún no se sabe si el chico llevó el revólver solo para presumir o si pensaba usarlo dentro o fuera de la escuela. Lo cierto es que, por su edad, ahora es punible.

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