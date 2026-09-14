Desbaratan en Villa Crespo una cocina de drogas sintéticas montada por un dealer venezolano

Una cocina de drogas sintéticas montada por un dealer venezolano fue desmantelada durante un operativo hecho en un departamento del barrio de Villa Crespo, donde se secuestro cocaína, tusi y ketamina, además de elementos para la elaboración y fraccionamiento de estupefacientes y un arma de fuego.

Personal de la División Investigaciones Antidrogas Zona Norte de la Policía de la Ciudad realizó el procedimiento en un inmueble situado en la Villarroel al 1300. La investigación había comenzado días atrás después dela detención días atras de un ciudad venezolano de 31 años en la zona de Once.

El operativo de la Policía de la Ciudad en Villa Crespo

A partir de ese operativo, el Juzgado de Primera en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 12, a cargo del juez Juan Manuel Neumann, recibió los informes recolectados por los detectives policiales sobre el sospechoso y ordenó el allanamiento de su departamento para la continuidad de la investigación.

Cuando los oficiales ingresaron en el departamento se encontraron con una “cocina” de elaboración de drogas sintéticas. Al requisar las instalaciones, hallaron cocaína (23 gramos), tusi (53 gramos), marihuana (26 gramos) y ketamina (dos litros).

Los oficiales también se incautaron sustancias para el corte (881 gramos de creatina y lactosa), una licuadora, coladores y bandejas de vidrio con resto de tusi, una carpa negra con bolsas transparentes, dos balanzas de precisión, dos cucharitas, un anotador y documentación que consideraron de importancia para la causa.

Desbarataron en Villa Crespo una cocina de drogas sintéticas montada por un dealer venezolano Prensa Policía de la Ciudad

Además, había una pistola semiautomática Bersa TPR9 bicolor calibre 9 mm. con numeración limada, cuatro cargadores y municiones.

El magistrado dispuso el secuestro de la droga y de los demás elementos encontrados, a los efectos de continuar con la investigación y determinar el grado de responsabilidad del sujeto detenido e indagar si actuaba solo o si forma parte de una banda.

Alerta de la ONU

Según el Informe Mundial sobre las Drogas 2026, publicado en junio por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por su sigla en inglés), la Argentina se encuentra hoy integrada en un mercado que no solo se limita al tránsito, sino que muestra signos claros de diversificación en el consumo y experimenta la aparición de nuevas amenazas químicas.

Uno de los puntos más preocupantes para la seguridad sanitaria en la Argentina es la consolidación del mercado de mezclas de sustancias. El informe destaca que el país es uno de los centros neurálgicos en América del Sur para la circulación de la denominada“cocaína rosa” o “tusi”.

A pesar de su nombre, este producto rara vez contiene cocaína. Se trata de un cóctel variable que suele combinar ketamina, MDMA (éxtasis), metanfetaminas, cafeína y, en versiones más recientes y peligrosas detectadas en la región, opioides y colorantes. Esa indefinición en cuanto al compuesto de la mezcla es lo que la hace tan tóxica y altamente peligrosa para la salud de quienes la consumen incluso en forma recreativa.

El informe anual de la ONU confirma que la Argentina es uno de los centros neurálgicos en Sudamérica para la circulación de la denominada “cocaína rosa” o “tusi”. Freepik

Para la Argentina, los datos de la ONU representan una señal de alerta. La convivencia de un mercado de cocaína en expansión con la irrupción de sustancias sintéticas de alta letalidad configura un escenario que los expertos describen como “policonsumo ciego”, donde la vida del usuario pende de un hilo químico cada vez más delgado e impredecible.