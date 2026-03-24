Un camión rompió la baranda de protección de un puente y cayó al río Carcarañá: pescadores salvaron al conductor cuando el chasis se hundía

SANTA FE.- La tragedia sobrevoló un tramo de la autopista “Brigadier Estanislao López”, que une Rosario-Santa Fe, cuando un camión se precipitó desde un puente sobre el río Carcarañá, a la altura de Villa La Ribera, departamento San Lorenzo, 135 kilómetros al sur de la capital provincial.

Según relatos de testigos, el Ford Cargo 1722 con chasis y acoplado que circulaba en sentido hacia la capital provincial sufrió un efecto “tijera” al intentar frenar. Tras esa maniobra impactó contra la defensa del puente y cayó al vacío desde unos 12 metros de altura.

Según el relato de testigos presenciales, el camión no se hundió de forma inmediata, lo que dio una ventana de tiempo crucial para que el chofer lograra salvar su vida. Personas que se encontraban realizando pesca recreativa en la zona se arrojaron al río para auxiliar al conductor y lograron extraerlo de la cabina de conducción mientras el chasis comenzaba a ganar profundidad.

Tras la caída, los pocos automovilistas que circulaban por la zona se acercaron a las barandas del puente con la incertidumbre por saber qué estaba ocurriendo.

Luego de unos pocos minutos el conductor del transporte, oriundo de la localidad bonaerense de Pilar, pudo salir por sus propios medios y fue asistido por pescadores y bomberos que actuaban en el lugar. Allí comentó que él se encontraba solo a bordo del camión.

A la par, se sabía que el vehículo terminaría totalmente sumergido en el río, algo que derivó en una investigación para conocer la situación del lecho del Carcarañá con el propósito de intentar reflotar la unidad.

Horas después, el chofer del camión siniestrado contó que no pudo abrir la puerta por la presión del agua, pero sí bajar la ventanilla, lo que le permitió salir de la cabina apenas el vehículo tocó el agua.

“Pedí ayuda a los gritos y, por suerte, un grupo de pescadores que se encontraba a unos 150 metros del puente acudió rápidamente para sacarme hasta la orilla. Si eso fue todo rápido, también fue rápida la forma en que el camión quedó totalmente sumergido”, les dijo a los rescatista el conductor.

“El chofer se encontraba lúcido, ubicado en tiempo y espacio, y fue trasladado por el SIES (Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias” a un hospital cercano a San Lorenzo, informó el secretario de Protección Civil de la provincia, Marcos Escajadillo.

Informes médicos recibidos por LA NACION indicaron que el conductor del camión siniestrado (cuya identidad no fue revelada por la policía) se encuentra en buen estado, aunque en el Hospital Granaderos a Caballo, de San Lorenzo, fue sometido a una revisión completa debido a los golpes sufridos y el estado de shock que presentaba al momento de su internación.

El camión cayó de un puente sobre el río Carcarañá, en Santa Fe

Esta tarde se confirmó que el camión sumergido tras caer al río Carcarañá había sido ubicado. “Ahora se evalúa cómo sacarlo”, explicó a LA NACION una fuente de Protección Civil.

El vehículo con chasis y acoplado quedó en el fondo del curso de agua. No transportaba cargas en el momento del accidente, se aclaró en sectores cercanos a la empresa propietaria del vehículo.

En tanto, las autoridades repararon la protección del puente, que ya quedó habilitado al paso de cargas entre 9 y 11 toneladas.