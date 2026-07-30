Un carnicero y un herrero protagonizaron una feroz pelea dentro de un comercio: murieron los dos

Las primeras informaciones hacían referencia a un doble crimen surgido de un robo, la investigación preliminar tejió otra hipótesis sobre el mortal episodio registrado dentro de un local situado en Escobar. Para los detectives se trató de una pelea por un malentendido comercial que derivó en la muerte de ambos contendientes, un carnicero y un herrero.

El trágico hecho se registró hoy en un comercio ubicado en la esquina de Urbino y Asborno, en el barrio Philips. “De acuerdo con los elementos recolectados hasta el momento, la causa está caratulada como homicidio en ocasión de riña”, informaron fuentes municipales.

Las unidades policiales llegaron al lugar luego del llamado de vecinos, que en principio alertaron de que se trataría de un robo con fatal desenlace. Sin embargo, en los primeros momentos en la escena del hecho, los investigadores sospecharon que estaban ante otra posibilidad, ya que no faltaban elementos en el local y las víctimas tenían sus billeteras y celulares. La forma de las muertes fueron un aviso sobre un escenario distinto al que presagiaba el llamado de emergencia al 911.

“Las principales líneas de investigación señalan que el episodio se habría desencadenado en el marco de una pelea motivada por una presunta deuda de dinero entre el propietario del comercio y un empleado, circunstancia que actualmente está siendo analizada en el expediente judicial”, indicaron fuentes que conocen los pasos de la investigación.

El carnicero habría contratado al herrero para realizar un trabajo en el comercio y la disputa sobre el valor de esa tarea derivó, de acuerdo con la teoría oficial, en una áspera disputa en la que los hombres se atacaron.

En esa línea, el rol de agresor habría sido asumido por el herrero, ya que su oponente fue asesinado a puñaladas, con un cuchillo encontrado en la carnicería. El herrero fue encontrado desplomado en el local, sin vida. No tenía lesiones visibles que fuesen compatibles con un ataque mortal. Por eso los detectives estiman que falleció como consecuencia de un infarto, generado por la pelea. la fiscalía espera el resultado de las autopsias para avanzar con el caso, aunque como se consignó fue calificado el expediente, en principio, como homicidio en ocasión de riña.

“Todo indica que no había más personas en el local”, afirmaron las fuentes del caso.

Para reconstruir la mecánica del crimen y los movimientos de los dos fallecidos, los detectives analizan filmaciones de cámaras de seguridad instaladas en la zona del hecho. En ese sentido, las fuentes indicaron que fueron aportadas las imágenes de los sistemas de videoseguridad aportados por el Centro de Monitoreo del Municipio de Escobar, material que ya fue incorporado al expediente judicial.