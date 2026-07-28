Un chico de cuatro años murió al incendiarse su casa y su hermano de 11 se salvó por la valentía de vecinos

SANTA FE.- Un menor de cuatro años murió y su hermano de 11 se encuentra internado con quemaduras en la cabeza, al incendiarse el dormitorio en el cual descasaban.

Los chicos estaban solo en la vivienda ya que su madre había partido muy temprano para visitar a su esposo, detenido en un establecimiento carcelario de la ciudad.

Los investigadores aún no pudieron establecer fehacientemente las causas que originaron el incendio, pero la hipótesis es que el fuego haya comenzado en la red de distribución eléctrica de la vivienda y que se haya extendido como consecuencia que el material que revestía el dormitorio era de machimbre.

Los hechos se desencadenaron minutos antes de las 8 de ayer en la vivienda ubicada en Regis Martínez al 3700, del barrio Schneider, al norte de esta capital.

“Estaba durmiendo. Me desperté y me di cuenta por los gritos, que estaban los dos solitos. La madre me avisa cuando los chicos quedan solos, pero esta vez no dijo nada. Después un familiar nos comentó que la mamá se había ido a la cárcel a visitar al marido”, dijo una vecina.

En su relato ante la prensa, la mujer indicó que fue hasta la vivienda incendiada junto con su esposo. “Al abrir la puerta para ingresar, el fuego era intenso y un pedazo de manera golpeó en la cabeza a mi marido por lo que solo pudimos asistir al chico de 11 años. Lamentablemente, era tan intenso el fuego que al menor de los hermanos no pudimos rescatarlo”, aseguró.

La misma mujer amplió indicando que “minutos después arribaron los bomberos y pudieron sofocar el incendio. El personal sanitario comprobó la muerte del pibe más chico mientras que el mayor fue trasladado al hospital”, donde un vocero indicó que se estaba recuperando ya que las quemaduras no eran de la intensidad ni de la gravedad que se mencionó en un primer momento.

Mientras se sucedían las escenas de dolor entre familiares y vecinos, la vecina recordó que “cuando mi marido se da cuenta que el nene está adentro, se tira, pero se prende fuego las manos. No obstante, logramos rescatar al hermano mayor, de 11 años, con quemaduras en la cara y en los brazos. Lo único que decía era: ‘No pude salvar a mi hermano, no pude manotear a mi hermano’”, relató.

Por su parte, Florencia, tía de los niños, sostuvo a media mañana que la llamó una vecina, y confirmó que el más grande pudo salir pero el más chico no. Asimismo, apuntaron contra otro vecino que tiene una chimenea que da a la vivienda y cuyo humo los afectaba directamente cada vez que quemaba cobre.

Al respecto de ese detalle, la vecina que asistió en el lugar al niño mayor, también apuntó que “hace unos días, cuando la mamá había salido a trabajar, con mi marido atendimos a esos chicos que se estaban ahogando con el humo que ingresaba desde una vivienda contigua”.

Mientras continúan las tareas en el lugar, las autoridades trabajan para determinar cómo se inició el incendio y establecer las circunstancias que derivaron en la tragedia.

Otros vecinos, sin embargo, señalaron que el fuego podría haberse originado por un desperfecto eléctrico.