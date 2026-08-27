Un colectivero acusado de atropellar y matar a un hombre en Entre Ríos tenía 1,47 g/l de alcohol en sangre

Este miércoles, pasado el mediodía, un hombre de 72 años murió la ciudad entrerriana de Villaguay tras ser atropellado por un colectivero que, al momento, conducía alcoholizado un vehículo que suele cubrir trayectos de larga distancia. El test de alcoholemia arrojó 1,47 gramos de alcohol por litro de sangre.

La víctima fue identificada por los medios locales como Hugo César Andochorqui una vez que la Policía local logró dar con allegados que conocían al fallecido. Como en el momento del accidente los peritos no tenían datos del hombre, difundieron un video tomado por una cámara de seguridad donde se lo veía caminando con tranquilidad minutos antes de ser embestido por el ómnibus marca Mercedes-Benz.

Las últimas horas de vida de un anciano que luego fue atropellado por un colectivero alcoholizado

El hecho se produjo poco antes de las 13.30 de este miércoles en la calle Retamar, entre las arterias Buenos Aires y Güemes. Tras el violento impacto, Andochorqui fue auxiliado de urgencia por los servicios de emergencia y trasladado al Hospital Santa Rosa. Sin embargo, desde el centro de salud confirmaron minutos más tarde su fallecimiento.

Según informó el medio local El Entre Ríos, los agentes que intervinieron en el lugar del incidente le realizaron el correspondiente test de alcoholemia al conductor del micro, un hombre de 38 años, que en ese momento iba al volante de un rodado sin pasajeros. El dispositivo arrojó 1,47 gramos de alcohol por litro de sangre. La unidad fue retenida por personal de Tránsito Municipal, mientras que la Fiscalía interviniente ordenó la inmediata aprehensión del chofer y la realización de pericias mecánicas sobre el rodado.

Cuál es la máxima de alcohol permitido para un colectivero en Entre Ríos

El límite máximo de alcohol permitido para un conductor de colectivos en Entre Ríos es de 0,0 gramos de alcohol por litro de sangre; o sea, tolerancia cero. Esta normativa rige para los conductores de todo tipo de vehículos.

Además de la ley provincial, la normativa nacional de Alcohol Cero al Volante (Ley Nº 27.714) aplica el límite de 0,0 g/l en todas las rutas nacionales del país.