Un colectivero describió la agresión a Berni y descartó una emboscada: “Pasó porque nos mintió en la cara”

escuchar

A poco de cumplirse 24 horas de la agresión al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, en medio de una protesta de colectiveros por el homicidio de su colega Daniel Barrientos, continúan las versiones cruzadas sobre lo que ocurrió en la Avenida General Paz. Esta mañana, Marcelo, uno de los trabajadores que estaba en el lugar y que ayudó a proteger al funcionario, describió cómo se produjeron los golpes y descartó una emboscada, algo que había deslizado el propio Berni anoche en una entrevista televisiva. “Pasó porque nos mintió en la cara”, aseveró el chofer de la línea 218 que, sin embargo, le dio la razón al dirigente de la provincia de Buenos Aires en cuanto a que cuando llegó la Policía de la Ciudad, los ánimos estaban calmados.

“Ayer la manifestación se desbordó, no fue una emboscada como dijo Berni en un medio. Nadie lo emboscó, surgió porque estábamos cansados. Primero quiero aclarar que con la violencia no estoy de acuerdo, pero ayer se desbordó la cosa porque Berni es un mentiroso”, sostuvo Marcelo en Radio Con Vos. “Estábamos acompañando a los compañeros de la [línea] 620 porque a nosotros también nos mataron a nuestro compañero Pablo Flores y la semana anterior le dieron un tiro en el brazo a otro compañero. Estamos cansados de la inseguridad que tenemos en La Matanza, no se puede trabajar, queremos que el Estado se haga cargo, nos brinde seguridad”, marcó el hombre que llegó a la movilización cerca de las 7.30, luego de haberse enterado a las 5.30 del asesinato de Barrientos.

“Berni está acostumbrado a mentirles a los trabajadores. Viene, nos promete cosas que van a hacer y después no hacen nada. Y ayer pensó que iba a pasar exactamente lo mismo, pero la gente ya está cansada. Está cansada de las mentiras”, dijo Marcelo, que incluso reveló que eso mismo le indicó al ministro de Seguridad cuando sus compañeros lo atacaban y él intentaba protegerlo.

“Le dije: ‘Esto pasa porque vos me mentiste en la cara’. Yo estuve en las reuniones cuando lo mataron a Pablo Flores, estuve con él, prometió un montón de cosas y no se cumplió nada: las cabinas, las cámaras. Nos llevó al centro de monitoreo que tiene en Puente 12 que es un lujo total, pero nunca lo pusieron en práctica. No sé quién se comió la plata. Si fueron los empresarios o el Estado, siempre se tiran la pelota uno al otro”, sostuvo y siguió: “Él [por Berni] dijo ‘laburamos en conjunto’ y le dije: ‘Qué laburamos en conjunto si nos mentiste. Yo estaba ahí presente, acá están los compañeros que estamos haciendo de escudo y a todos nos mentiste, ¿o es mentira?’. Él decía: ‘No mentí, no mentí'. Le dije: ‘¿Cómo no nos vas a mentir si estuve en todas las reuniones, me estás mintiendo en la cara, vos sos un mentiroso’”.

A Flores lo mataron el 1 de octubre de 2020 en la localidad bonaerense de Virrey del Pino, cerca de las 21.45, cuando estaba a bordo del interno 75 de la línea 218 en reemplazo de uno de sus compañeros y dos hombres que pararon el colectivo, dispararon y lo asesinaron. En ese momento, se reiteró una promesa de instalar cámaras de seguridad en las unidades, algo que había tenido su idea inicial en la gestión de María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo, y que tampoco se había concretado en ese entonces.

“Póngase en el lugar del trabajador, que nos matan en menos de cinco años a tres compañeros de trabajo. Nosotros estamos a la mano de Dios y esta gente siempre nos están mintiendo. Yo también me pongo en el lugar del trabajador que está cansado, se desbordó y no nos gusta esto porque nosotros somos trabajadores”, planteó Marcelo, quien dijo que la mayoría estaba en contra de las agresiones físicas. “Por eso un par de compañeros nos pusimos a hacerle un escudo a Berni para que no lo lastimaran, porque no es la solución, violencia con violencia”, aclaró.

No obstante, el colectivero se mostró en sintonía con el funcionario bonaerense en cuanto a que la situación estaba bajo control cuando llegaron los efectivos porteños. “Eso es verdad. Cuando empezamos a hablar con Berni, me dice: ‘Vamos a hacer la reunión’. Y le digo ‘acá con las cámaras de televisión’, porque él nunca quiere que entren las cámaras para que quede grabado que él nos miente, siempre lo quiere hacer con nosotros solos. Le dije que entraran las cámaras para que se filmara lo que íbamos a hablar, y agarró y me dijo: ‘No hay ningún problema’. Ahí ya estaba todo apaciguado, hablé con los compañeros, se tranquilizaron todos porque íbamos a tener un diálogo como corresponde”, destacó sobre el instante del arribo de los oficiales que responden a Eugenio Burzaco.

“Entra la Policía agrediendo, él se mete, es verdad lo que dijo ayer de que la Policía entró agrediendo. Él se metió para decir que no agredieran porque ya estaba todo solucionado y ahí se desbordó de vuelta”, coincidió con los dichos de Berni este hombre, que no obstante descartó que la interna de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) tenga algo que ver con los desmanes y quien recordó que las tres personas que estaban presas por el asesinato de Flores en 2020 fueron absueltos el año pasado.

Asimismo, contó que él perdió un oído por culpa de un robo, cuando le pegaron con un adoquín en la cabeza, y destacó en relación con la labor que realiza: “Tenés que rezar antes de salir de tu casa porque no sabes si vas a volver vivo, porque en La Matanza la inseguridad que hay es impresionante”.

LA NACION