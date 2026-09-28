Un colectivo se subió a la vereda, atropelló a dos mujeres y chocó contra un árbol en Palermo: al menos 4 heridos

Un colectivo fuera de control se subió a la vereda en el barrio porteño de Palermo, en plena hora pico, y terminó chocando contra un árbol. El siniestro vial ocurrió en la avenida Coronel Díaz, entre Mansilla y Charcas, donde circulaba una unidad de la línea 29.

Colectivo fuera de control en Palermo: se subió a la vereda y chocó contra un árbol

Por el hecho, el SAME atendió a cuatro personas: dos de ellas fueron trasladadas al Hospital Rivadavia y otra fue derivada al Hospital Fernández, según pudo saber LA NACION. Algunas versiones preliminares indicaron que entre las personas embestidas había dos mujeres.

Noticia en desarrollo