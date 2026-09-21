Un conductor en estado de ebriedad, que viajaba con tres menores a bordo del vehículo, se cruzó de carril y mató a una mujer de 44 años en Merlo. La tragedia ocurrió el sábado por la mañana sobre la avenida Otero, en la intersección con la calle Rivera, ambas pertenecientes a la localidad de Pontevedra.

Las imágenes del hecho, captadas por una cámara de seguridad y que se viralizaron en redes sociales, muestran el momento en el que el acusado Raúl Bejas (38) manejaba un Renault 19 a gran velocidad y mientras realizaba zigzag. En una de las curvas de la avenida, el hombre quiso esquivar a otro vehículo y perdió el control.

Un conductor borracho y con tres menores a bordo se cruzó de carril, chocó y mató a una mujer en Merlo

Fue allí cuando se cruzó de carril y chocó de frente contra el Citroën C4 de Mariela Pollio (44), que murió en el acto. Al momento de la colisión, Bejas viajaba con su pareja y tres niñas, quienes sufrieron heridas leves. Según consignó Primer Plano Online, testigos del fuerte impacto acudieron al auxilio de los involucrados.

Minutos más tarde, una ambulancia y efectivos de las fuerzas de seguridad se hicieron presentes en el lugar. En primera instancia, ratificaron el fallecimiento de Pollio. Asimismo, agentes de la Policía Bonaerense detuvieron a Bejas, quien había intentado escapar de la escena, y lo trasladaron al hospital Eva Perón, donde está internado.

Al momento de la colisión, Bejas viajaba con su pareja y tres niñas, quienes sufrieron heridas leves

Tal y como precisaron medios zonales, el hombre de 38 años fue además sometido a un test de alcoholemia, que resultó positivo. Por estas horas, el fiscal Patricio Ventricelli, de la UFI N° 6 de Morón, solicitó al Juzgado de Garantías N° 2 su detención formal en orden a los delitos de “homicidio culposo agravado”.

Numerosos usuarios en la plataforma Facebook le dedicaron sentidos mensajes a Pollio, quien se describía a sí misma en su persona como una persona que “da sin esperar a cambio” y cuya felicidad es “la familia”.

Pollio se describía a sí misma en su persona como una persona que “da sin esperar a cambio” y cuya felicidad es “la familia”

“Querida amiga Marie: todavía no puedo creer que te hayas ido. El silencio que dejas es muy grande y duele en el pecho. Pienso en vos y se me vienen a la cabeza nuestras charlas, las risas por cualquier tontería, los mates compartidos y cómo siempre estuviste ahí cuando el mundo se ponía difícil. Fuiste un regalo enorme en mi vida. Que suerte la mía haber coincidido con vos en este camino. Me duele no poder abrazarte otra vez”, lamentó Edith.

Y completó: “Te voy a llevar en cada recuerdo, en cada sonrisa que me arranque una anécdota tuya, en cada rincón donde fuimos felices. Descansa en paz, amiga. Gracias por tanto. Te fuiste porque no pertenecías a este mundo. Dios te eligió por qué necesita más ángeles como vos junto a él. Descansá en paz”.

"Todavía no caigo de esta triste noticia... Te voy a extrañar", despidió una amiga a la víctima en la red social Facebook

En la misma línea, Lorens coronó: “Todavía no caigo de esta triste noticia... Te voy a extrañar. Éramos las locas del grupo. Así te voy a recordar siempre. A pesar de todo, siempre estabas con una sonrisa. Te amo, mi bella. Dios te tenga en la gloria. Mandá muchas fuerzas para que podamos superar este gran dolor. Le doy mi pésame a toda su familia. Estaremos orando por cada uno de ustedes. Seguimos acá para lo que necesiten”.