Femicidio en Villa Devoto: procesaron al carnicero que apuñaló a su mujer y le supendieron la responsabilidad parental

El ataque a puñaladas duró apenas 52 segundos. Después de asesinar a su pareja delante de su hija de ocho años, el carnicero Walter Verón se escapó de la casa familiar, situada en Villa Devoto. En la calle intentó suicidarse. Estuvo al borde de la muerte. Pero sobrevivió y ahora fue procesado con prisión preventiva por el “delito de homicidio agravado de Romina María de los Angeles Calvo mediante violencia de género”.

La resolución fue firmada en las últimas horas por el juez nacional en lo criminal y correccional Darío Bonanno, a cargo de la causa. En su fallo, al que tuvo acceso LA NACION, el magistrado suspendió provisoriamente la “responsabilidad parental” de Verón respecto de su hija F. N. V., la niña de ocho años que fue testigo del femicidio de su madre.

El homicidio de Calvo, de 40 años, ocurrió el 13 de agosto pasado cerca de las 6.45 en un PH situado en Pedro Morán 5289, en el barrio porteño de Villa Devoto. El arma homicida fue una cuchillo “tipo carnicero” con empuñadura de color blanco y una hoja de aproximadamente 15 centímetros de largo.

“El tramo central de la agresión se desarrolló en un lapso extraordinariamente breve y, sin embargo, durante ese reducido intervalo fueron inferidas un total de cincuenta y tres lesiones producidas por un elemento cortante, distribuidas en distintas regiones de su cuerpo, varias de ellas profundas y localizadas en zonas vitales. Entre ellas, la lesión identificada como número 36 penetró el mediastino y comprometió el ventrículo izquierdo del corazón, siendo considerada por el médico forense como idónea para provocar por sí sola el resultado mortal”, sostuvo el juez Bonanno al dictar el procesamiento con prisión prevetiva de Verón.

El ataque mortal ocurrió en la habitación matrimonial, donde estaba F. N. V., la hija menor de la pareja.

“El 13 de agosto pasado, a las 6.42, aproximadamente, en el marco de un contexto de violencia de género sostenido en el tiempo, Verón habría agredido mediante con un arma blanca a Calvo en el interior del dormitorio provocándole las lesiones de mención que debido a su magnitud determinaron su muerte. Dicho accionar fue observado por la menor, quien de inmediato salió en búsqueda de su hermano Lucas Verón, de 21 años, el que efectuó la llamada de emergencia al 911, mientras el encartado se daba a la fuga descendiendo las escaleras de la vivienda en dirección a la vía pública”, recordó el magistrado en el citado procesamiento.

La cuchilla que secuestró la Policía de la Ciudad

Verón fue encontrado por personal de la Comisaría Vecinal 11B de la Policía de la Ciudad en Pedro Morán y Alta Gracia, a unos 200 metros de la escena del crimen. Esta gravemente herido. Fue trasladado por una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) al Hospital Vélez Sarsfield.

“Verón estaba tendido en la vereda en posición de cúbito ventral, en un charco de sangre. Además se encontró un cuchillo tipo carnicero con empuñadura balnca y una hoja de aproximadamente 15 centímetro de de largo”, según se desprende del expediente judicial.

Poco minutos después, una médica del Hospital Vélez Sarsfield certificó la muerte de Calvo. Además, ante personal de la Policía de la Ciudad, Lucas Verón, el hijo de 21 años de la víctima y del victimario, contó que sus padres se habían peleado y que su hermana presenció todo.

“De manera espontánea la niña manifestó que escuchó gritos y observó cuando su padre Walter Humberto Verón mataba a su madre”, afirmó el juez Bonanno en el procesamiento de Verón.

Romina Calvo, la víctima del femicidio en Villa Devoto

La autopsia determinó que el cuerpo de la víctima presentaba 53 heridas. Hubo entre 46 y 47 puñaladas. El resto fueron lesiones como consecuencia de un forcejeo o de una caída en un intento de defenderse.

Dentro del PH familiar había cámaras de seguridad que registraron los momentos previos y posteriores al crimen.

“Se cuenta con las imágenes correspondientes al suceso ocurrido en el interior de la vivienda que fueron analizadas por la División Homicidios de la Policía de la Ciudad en la que ese día, a las 6.25.05, se divisa por la cámara instalada en el living comedor el ingreso del imputado, dejando sus llaves sobre la mesa (6.25.09), para seguidamente ingresar en el dormitorio principal (6.25.13). A las 6.43.11 se observa al encartado salir de la habitación y dirigirse hacia el interruptor de luz, quedándose en el lugar junto a la víctima, donde se lo visualiza haciendo gestos compatibles con una posible discusión. Seguidamente, a las 06.43.27, Calvo ingresó en la habitación secundada por el imputado. A las 6.44.11, la niña salió a veloz carrera en dirección a la puerta que conduce a la terraza del inmueble. A las 6.44.19 se visualiza al imputado egresar de la habitación hacia la puerta de la terraza para luego volver sobre sus pasos y retirarse por las escaleras, empuñando en su mano un elemento metálico compatible con el cuchillo incautado”, explicó el juez en la citada resolución.

Las imágenes de las cámaras de seguridad

Además, el magistrado sostuvo: “La relación entre ambos extremos (el brevísimo tiempo en que se desarrolla la secuencia y la extraordinaria cantidad y entidad de las lesiones producidas) no puede ser soslayada al momento de valorar la mecánica del hecho. No se trata de una única acción lesiva cuyo resultado mortal pudiera presentarse como consecuencia aislada o accidental, sino de una agresión sostenida y de extrema violencia, compuesta por una multiplicidad de ataques con un elemento apto para causar la muerte, varios de ellos dirigidos contra regiones anatómicas de evidente importancia vital. La propia descripción médico-forense da cuenta de una agresión de extrema violencia, con lesiones en rostro, cuello, tórax, región mamaria, hombros, espalda y abdomen, además de una lesión en la mano derecha compatible con un mecanismo defensivo. El medio utilizado, la multiplicidad de las lesiones provocadas y su ubicación en zonas vitales, así como también aquellas que recibió la víctima probablemente encontrándose de espaldas al imputado, conforme se desprende de la autopsia incorporada en autos, permiten sostener la voluntad homicida que se le reprocha al encartado Verón quien tuvo el claro designio de poner fin a la vida de su pareja”.

Como se dijo, Verón estuvo al borde de la muerte. Pero sobrevivió. Continúa internado en grave estado, pero ya respira por sus propios medios. Cuando fue indagado por el juez Bonanno se negó a declarar, informaron fuentes judiciales.