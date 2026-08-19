Una mujer saltó de un segundo piso para escapar de un robo en Caseros y sufrió múltiples fracturas por el impacto

Una mujer de 40 años sufrió múltiples fracturas al tirarse de un balcón de un segundo piso para escapar de unos ladrones que entraron a su casa para robarle en la ciudad bonaerense de Caseros. Aunque inicialmente los delincuentes lograron huir, fueron detenidos unas cuadras más lejos del lugar del delito.

La mujer, identificada como Yamila, ingresaba a su hogar en Fray Mamerto Esquiú al 4600, en la intersección con avenida San Martín, por el garage cuando fue interceptada por dos delincuentes. Los jóvenes la obligaron a que entrara al edificio y subiera hasta su departamento, orden que ella acató.

Luego, la ataron y sufrió diversas amenazas: le advirtieron que planeaban abusar de ella sexualmente y cortarle los dedos.

El momento de la caída

“Fue una entradera. Ella levantó el portón para sacar el auto y dos pibes jóvenes se le metieron a la casa. Ella vive en un primer piso, es un departamento en dúplex”, contó su hermano Marcelo en diálogo con TN.

Los delincuentes estuvieron dentro del hogar alrededor de 20 minutos, cuando uno de ellos se fue a revisar otro ambiente y su compañero bajó a buscar un cuchillo. Fue entonces que Yamila decidió escapar.

Se tiró de un segundo piso para escapar de un robo y sufrió fracturas en el impacto

“Ella subió al piso de arriba y se tuvo que tirar por ese balcón porque la ataron y amenazaron con que la iban a matar y cortarle los dedos si no le daban plata. Habrán estado media hora, 20 minutos. Le revolvieron toda la casa. Uno de ellos fue a revisar la casa y el otro bajó a buscar un cuchillo y ella se soltó, se liberó y quiso bajar por el balcón”, contó su hermano Marcelo.

Yamila cayó desde el segundo piso e impactó primero con la marquesina de un local de empanadas que se encuentra abajo. Sufrió fracturas en tres costillas y debió ser operada en un hospital local. Luego, una vez que fue estabilizada y se encontraba fuera de peligro, fue trasladada a una clínica. “La vi un rato en una ambulancia. Después en el hospital antes de que la operen”, detalló su hermano.

Los tres detenidos

Una filmación realizada por un testigo registró los momentos posteriores a la caída en los que Yamila intentó pararse por su cuenta, pero sin éxito. A su alrededor, varios efectivos intentaban solucionar la situación. En el video se ve de fondo a los delincuentes escapando a las corridas.

Los ladrones fueron interceptados por efectivos de la Policía Bonaerense. Dos hombres de 24 y 21 años y una mujer de 27 fueron detenidos. El primer agresor tenía antecedentes por robo, encubrimiento y hurto.