Un ginecólogo condenado por abuso sexual acordó pagar $30 millones a otra víctima para cerrar una nueva causa

Hace cuatro años, el ginecólogo correntino Gerardo Alejandro Dahse fue condenado a siete años de prisión efectiva por el abuso sexual gravemente ultrajante de una paciente que había concurrido a su consultorio. Esta semana, durante un segundo proceso por abuso sexual con acceso carnal por un hecho ocurrido en 2008, acordó con la nueva víctima el pago de $30.000.000 en concepto de reparación integral. El Tribunal Oral Penal N° 2 de Corrientes homologó el acuerdo y, una vez que se cumpla, la acción penal quedará extinguida y Dahse no recibirá una nueva condena por este hecho.

La decisión se tomó en el marco del juicio que había comenzado este lunes 14, después de que el tribunal escuchara a la víctima. El acuerdo había sido presentado por la defensa de Dahse y contó con la aceptación de la querella. Según la información oficial a la que accedió LA NACION, el Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal Jorge Omar Semhan, se opuso al pedido, pero el tribunal resolvió hacer lugar a la reparación integral.

Dahse, de 60 años, cumple actualmente una condena firme de siete años de prisión efectiva en la Unidad Penal N° 6 de Corrientes por el primer abuso sexual, ocurrido durante la pandemia de Covid-19. Además de la pena de prisión, en esa causa la Justicia le impuso una inhabilitación perpetua para ejercer la medicina.

El ginecólogo Alejandro Dahse purga una pena por abuso sexual y ahora le pagará $30 millones a otra víctima para no ser condenado otra vez. STJ Corrientes

Como parte del acuerdo, la defensa de Dahse se comprometió a pagar $30 millones a la víctima y a asumir las costas del proceso. También deberá comprar insumos que serán destinados a dos centros asistenciales que atienden a personas con problemas de consumo de drogas y de violencia de género.

Al finalizar la audiencia, la abogada de la víctima, Sofía Domínguez Briceño, dijo a medios locales que el pago del dinero “no borra todo lo sufrido por la víctima, ni nada lo va a hacer, ni siquiera la pena; pero sí va a colaborar con las condiciones materiales de esta mujer”, que es madre de una niña.

La abogada también señaló que respeta y comparte la decisión de su representada. “Yo respeto la decisión de la víctima y la comparto”, sostuvo.

Una vez que se haga efectivo el acuerdo en los términos establecidos por el tribunal, se extinguirá la acción penal correspondiente a este segundo caso.