Detuvieron a cuatro personas en Santiago del Estero por el abuso de un niño de 8 años

El caso de un niño de 8 años abusado en Santiago del Estero mantiene en vilo a toda la provincia luego de que en las últimas horas la Policía detuviera a cuatro presuntos implicados, entre ellos, la madre, la tía y la abuela del menor. La medida se tomó luego de que la víctima, que actualmente permanece internada en el Hospital Garrahan, declarara en Cámara Gesell la semana pasada.

Los arrestados fueron identificados como Olga Vanesa Jiménez, madre del nene y de 41 años; Mariela Roxana Jiménez, tía y de 43; y Petrona Olga Coronel, su abuela, de 77, según consignó La Voz. Las dos primeras fueron trasladadas a una dependencia policial mientras que la última cumplirá con arresto domiciliario por su avanzada edad.

Por otro lado, fue detenido un hombre, cuya identidad aún no trascendió, y que está apuntado como el autor material del hecho.

De acuerdo a El Liberal, sería el padre de un excompañero de la escuela de la víctima. El episodio habría ocurrido meses atrás en su domicilio, ubicado en Bº Toro Yacu, en la localidad santiagueña de Termas de Río Hondo, durante un festejo de cumpleaños.

Hospital Garrahan

La decisión la tomó el juez de Control y Garantías de Termas de Río Hondo, Diego Vittar, a pedido de la fiscal Dahiana Pérez Vicens. El requerimiento se realizó en base a la pruebas y el testimonio que brindó el menor en Cámara Gesell la semana pasada.

A su vez, durante los allanamientos que resultaron en las detenciones de los implicados, la Policía secuestró cuatro teléfonos celulares, tres computadores y prendas de vestir. En particular, en el operativo que se desarrolló en el domicilio del hombre detenido se incautaron memorias externas, pendrives y tarjetas de almacenamiento.

Todo el material será peritado en los próximos días con el objetivo de hallar evidencia que vincule a los implicados con el crimen.

La fiscal Pérez Vicens Poder Judicial de Santiago del Estero

Además, los efectivos recolectaron testimonios de los vecinos de las viviendas que fueron allanadas para conocer en detalle los movimientos de cada sospechoso.

El caso

La investigación comenzó el 23 de julio último a raíz de una denuncia radicada por el padre del niño. La Justicia santiagueña le pidió al hombre que al día siguiente presentara al menor para una audiencia, pero el progenitor desoyó la indicación y decidió trasladarlo al Hospital Garrahan para atención médica.

Tres días después, el adulto regresó a Santiago del Estero, donde fue detenido por entorpecimiento de la investigación.

Sin embargo, en las últimas horas recuperó su libertad, luego de que el juez considerara que no había riesgos procesales para seguir con el arresto.

Aún así, deberá permanecer en Termas de Río Hondo para evaluación psicológica antes de poder viajar a Buenos Aires para visitar a su hijo.