Un hermano de Loan reveló que lo llamaron para “negociar” durante la búsqueda del menor desaparecido

El juicio oral por la desaparición de Loan continuó hoy en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional en Corrientes donde los hermanos del niño dieron testimonio frente al Tribunal. Según confirmaron a la agencia Noticias Argentinas, tres de los testimonios dejaron aportes relevantes.

Este miércoles fue el turno de Cristian, Alfredo, José, César y Fernando Peña, hermanos de Loan, mientras que el martes declararon María Noguera y José Peña, los padres del pequeño, y Mariano, el hermano mayor.

La audiencia estuvo atravesada por una fuerte carga emocional, con varios de los hermanos quebrándose al recordar al pequeño y el sufrimiento de la familia desde aquel 13 de junio de 2024.

José Omar brindó la declaración más extensa en la que dio gran cantidad de detalles sobre las primeras horas de la búsqueda.

José Peña, hermano de Loan, declaró antes los jueces Joaquín Meabe

El testimonio de Cristian fue importante debido a que dio contexto del mensaje que recibió sobre que le ofrecían “hablar con Loan o negociar”, hecho que denunció; sumado a que comentó que María Victoria Caillava lo trasladó para realizar esa denuncia y la describió como “desesperada y nerviosa”.

Por último, Alfredo, quien se quebró en dos oportunidades, ubicó a Walter Maciel, ex comisario de 9 de Julio, cuando regresaba en una camioneta policial y afirmó que el naranjal no era un lugar donde fuera fácil perderse.

Se espera que este jueves preste declaración la abuela Catalina, dueña de la vivienda donde desapareció Loan.

Los acusados

De la causa principal son juzgados la tía del niño, Laudelina Peña; su esposo, Antonio Bernardino Benítez; el excomisario Walter Maciel; la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava; el capitán de navíos retirado Carlos Pérez; Mónica del Carmen Millapi, y su marido, Daniel “Fierrito” Ramírez, acusados por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan.

En tanto, por la causa paralela son sometidos a juicio Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio, imputados por distintos delitos vinculados al presunto encubrimiento y desvío de la investigación.