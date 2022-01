Un hijo policía del cantante Antonio Ríos fue detenido por abuso sexual de una niña de 8 años

Un hijo policía del cantante Antonio Ríos fue detenido este sábado por la Policía de la Provincia de Buenos Aires en Lomas de Zamora acusado de abuso sexual de una niña que por entonces tenía 8 años y es sobrina de una expareja suya.

Arnaldo Daniel Ríos, de 32 años y efectivo de la Policía de la Ciudad, fue capturado en una estación de servicio ubicada en la intersección de la calle Lisandro de la Torre con la ruta provincial 63 y alojado en la DDI de Esteban Echeverría. La causa que investiga la UFI N° 9 especializada en Delitos Sexuales es por “abuso sexual agravado” por haberlo cometido contra una menor de edad y con acceso carnal.

Arnaldo Daniel Ríos tiene 32 años y es efectivo de la Policía de la Ciudad

“Mi hija se animó a hablar el 23 de enero del 2020 e hice la denuncia. Fueron varias veces”, expresó la madre de la víctima, Lorena, en una entrevista que brindó a Crónica TV a fines del año pasado. Sobre cómo empezó el calvario de su hija, detalló: “Yo con Valentina soy mamá soltera y en ese entonces vivía con mis padres. Mi hermana con Ríos vivía arriba en su casa. Mi mamá la mandó a buscar una sal y esa fue para la primera vez”.

La mujer manifestó que Ríos y su hermana se separaron en 2018, dos años antes de que la víctima le cuente a su familia los hechos: “No tiene nada que ver la separación de ellos con esto del abuso. Mi hija no se animó a contármelo antes porque sabe cómo soy. Se lo contó a una de mis hermanas, después a mi mamá y ahí después me contaron”.

“Lo mostró el arma y le dijo ´si vos hablas mato a tu mama´”

Lorena dijo que “fueron varias veces” las que Arnaldo Ríos abusó de la niña que actualmente tiene 13 años, dejó en claro que hubo “acceso carnal” y contó cómo el atacante la amedrentaba para que no diga nada: “Él la amenazaba con el arma que, si me contaba algo, me iba a matar a mí”.

Tras la detención de quien es uno de los 17 hijos biológicos del cantante Antonio Ríos, la Oficina de Transparencia del ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad le inició un sumario administrativo y lo separó de la fuerza de seguridad.

Panfletos que fueron exhibidos en Lomas de Zamora para pedir que actúe la Justicia

El 14 de diciembre, mientras la víctima declaraba en cámara Gesell en la UFI N° 9 que dirige Claudia Sánchez, Arnaldo Ríos arribó a la sede judicial acompañado de su hermano Nicolás, también hijo de Antonio Ríos, y fue increpado por familiares de la niña quienes querían evitar que se cruce con ella.

La escena fue registrada en un video que se publicó en el Facebook de la ONG Madres Protectoras: “Te da la cara de venir y pasar enfrente de la familia. ¿Te crees que te la vas a llevar de arriba? Vergüenza te tiene que dar. Es un violador, un pedófilo. Violó a una nena y está acá entre nosotros”.

Lorena y su actual pareja, Miguel, aclararon que el reconocido cantante Antonio Ríos “no tiene nada que ver” y que su reclamo no es contra él. “Quiero Justicia por mi hija”, reiteró la madre de la nena, quien detalló que Daniel Ríos también era músico y trabajó en una “cadena de supermercados grande” antes de ingresar a la Policía de la Ciudad.