Dos detenidos por narcomenudeo, privación ilegítima de la libertad y resistencia a la autoridad en Constitución

Una secuencia de gritos y pasos apresurados sobre los techos de un hotel en el barrio de Constitución encendió la alarma entre los vecinos de la calle Santiago del Estero al 1300. Y lo que en un primer momento parecía ser un episodio propio de la noche, terminó por revelar una trama más compleja, atravesada por la violencia, el narcomenudeo y una intervención policial que derivó en la detención de dos sospechosos que ahora permanecen con prisión preventiva.

Según fuentes judiciales, el episodio se inició cuando varios vecinos se comunicaron con efectivos de la Policía de la Ciudad que patrullaban la zona. Denunciaron que dos hombres se movían por los techos del hotel en una actitud que consideraron sospechosa y que desde lo alto arrojaban distintos objetos hacia el interior del edificio.

En el mismo llamado, los testigos aportaron un dato clave: aseguraron que en una de las habitaciones funcionaba un supuesto bunker de venta de estupefacientes.

Los posnet secuestrados durante el operativo policial (Prensa MPFCABA)

Con esa información, los agentes ingresaron al establecimiento. La escena con la que se encontraron confirmó, en parte, las sospechas iniciales.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, los dos hombres habían irrumpido por la fuerza en una de las habitaciones y mantenían bajo amenaza al inquilino con un cuchillo. La situación fue rápidamente controlada por el personal policial, que logró reducir a los agresores y detenerlos.

En paralelo, la inspección de los sectores externos del edificio permitió recuperar varios de los elementos que habían sido arrojados desde los techos. Entre ellos, cuatro envoltorios de nylon que contenían clorhidrato de cocaína, una bolsa con marihuana y un cuchillo tipo carnicero que, según la presunción de los investigadores, sería el mismo utilizado para intimidar a la víctima dentro de la habitación.

Un walkie talkie que usaban los detenidos para comunicarse (Prensa MPFCABA)

La investigación avanzó con un allanamiento en el cuarto señalado por los vecinos como punto de comercialización de drogas. Allí, los efectivos encontraron distintos elementos asociados al fraccionamiento y la distribución de estupefacientes: materiales de corte, dispositivos de cobro electrónico —cuatro posnets—, otro cuchillo y un walkie talkie, entre otros objetos considerados de interés para la causa. Para los investigadores, estos indicios refuerzan la hipótesis de que el lugar funcionaba como un centro activo de narcomenudeo en la zona.

La intervención quedó a cargo de la Unidad de Flagrancia Este, con la actuación del auxiliar fiscal Pablo Vidal Aleman, quien imputó a los dos detenidos por los delitos de comercialización de estupefacientes, privación ilegítima de la libertad, violación de domicilio y resistencia a la autoridad.

En función de la gravedad de los hechos y del riesgo procesal, el representante del Ministerio Público solicitó la prisión preventiva de ambos acusados, que fue concedida por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°28, a cargo de la jueza María Julia Correa.

De esta manera, los imputados continuarán detenidos mientras avanza la investigación, que quedó en manos de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos Vinculados con Estupefacientes de la Ciudad (Ufeide).

Fuentes del caso indicaron que el expediente seguirá sumando pruebas en los próximos días, con el objetivo de determinar el alcance de la actividad ilícita detectada y establecer si hay más personas involucradas.