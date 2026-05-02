Otro delincuente fue abatido por un policía bonaerense al que intentó asaltar

En Mar del Plata, un efectivo de la policía bonaerense mató a uno de los dos delincuentes en moto que intentaron asaltarlo cuando caminaba con su familia. Según fuentes judiciales, el sangriento episodio ocurrió en las últimas horas en la esquina de Bolívar y Estado de Israel, en el barrio San Cayetano.

El policía, que estaba de civil, regresaba a su casa cuando fue atacado por dos ladrones que circulaban en una moto de baja cilindrada.

Cuando uno de los asaltantes apuntó contra su esposa, el vecino se identificó como integrante de una fuerza de seguridad, salió en defensa de su familia y abrió fuego contra el ladrón.

Sorprendido por la reacción del vecino, que no esperaba encontrarse con un policía, el cómplice del delincuente baleado huyó en la moto con la que había salido a robar y abandonó al delincuente, de 35 años.

Casi a la misma hora, pero en la zona de Constitución, a la altura del arroyo La Tapera, efectivos de la comisaría 6ta. y del grupo de Prevención Motorizada se enfrentaron con cinco delincuentes que circulaban a bordo de dos automóviles que tenían pedido de secuestro porque habían sido robados.

Cuando los efectivos intentaron identificar a los ocupantes de ambos vehículos, comenzó una persecución que terminó en el barrio Etchepare con las detenciones de tres menores y el secuestro de un Peugeot 208 y una Honda CRV que habían sido robadas. En tanto que, dos sospechosos lograron escapar.

la notificada muerte de ese delincuente que se enfrentó con un policía al que intentó asaltar es el segundo caso de similares características registrado en las últimas horas.

En ese caso, un comisario que circulaba con su moto en las calles de Quilmes se enfrentó con dos delincuentes que intentaron asaltarlo, abatió a uno de los motochorros e hirió al cómplice.

El violento episodio ocurrió en el cruce de la avenida San Martín y la calle 894, en la localidad de San Francisco Solano, donde el oficial superior de la policía bonaerense -que se encontraba de franco y sin uniforme- fue amenazado por dos motochorros con una pistola, que luego se comprobaría que era una réplica, según consignó el medio Info Quilmes. En esas circunstancias, desenfundó su arma reglamentaria y disparó contra los ladrones.

El motochorro abatido por los balazos tenía 16 años, mientras que su acompañante, que recibió un proyectil en una pierna, es incluso más joven, ya que tiene 15 años.

La causa fue caratulada como robo calificado en grado de tentativa seguido de muerte, por lo que la fiscalía considera por el momento que el comisario actuó en forma correcta al sentir amenazada su vida.

Un comisario se enfrentó con motochorros juveniles en Quilmes InfoQuilmes

Este hecho de violencia ocurrió en medio de un contexto de aumento de los casos sangrientos en el distrito más poblado del conurbano. El viernes 24 de abril, en Laferrere, partido de La Matanza, se registró otra muerte durante un robo. Allí, un efectivo de la policía bonaerense se enfrentó con dos ladrones que intentaron robar su moto y mató a uno de los asaltantes.

Según fuentes oficiales, ese violento episodio ocurrió a las 9.30 en la esquina de Juan Cruz Varela y Beethoven, cuando un efectivo que se desempeña en la sede de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), se dirigía, vestido de civil, a la sede la dependencia en la zona de Puente 12 y fue interceptado por dos delincuentes que quisieron robarle la moto.

El motochorro abatido por un comisario en Quilmes

En ese momento, el conductor de la moto se identificó como integrante de una fuerza de seguridad y comenzó un tiroteo que terminó con uno de los asaltantes muerto y el cómplice, herido.

Otro caso de similares características se registró el lunes 20 de abril. Ocurrió en San Justo, donde efectivos de la policía bonaerense mataron a uno de los cuatro delincuentes que irrumpió en una vivienda situada en Pasteur al 4300.

En tanto, el miércoles pasado en Zeppellin y Montgolfield, en González Catán, en La Matanza, un oficial de la policía de la ciudad fue interceptado por una pareja de motochorros mientras caminaba y hablaba por teléfono. El agente, que estaba de franco y sin uniforme, reaccionó a la amenaza y se enfrentó con los asaltantes con su pistola reglamentaria. Vació el cargador. Varios de esos 17 disparos impactaron en la motochorra que conducía el rodado. Murió en ese lugar, mientras que su cómplice se escapó, herido.

A diferencia del caso que tuvo como protagonista al comisario en Quilmes, el oficial porteño quedó imputado de homicidio por exceso en la legítima defensa.

Hechos de esas características tienen un peso importante la estadística de homicidios en el conurbano. Tres de cada 10 muertes violentas en Buenos Aires tienen relación con atracos, tanto por el fallecimiento de la víctima como del victimario. El 16 por ciento del total de los homicidios en Buenos Aires correspondió a delincuentes abatidos. En tanto, en 6 de cada 10 homicidios se verificó algún vínculo previo entre víctimas y victimarios, proporción que incluye las venganzas delictivas, ya que en ese aspecto el blanco no es elegido al azar, sino que se encuentra dentro de un círculo de contacto, aunque esa relación sea solo una rivalidad por pertenecer a bandas antagónicas.

La muerte de delincuentes en enfrentamientos alcanzó el año pasado un registro récord, de acuerdo con las estadísticas oficiales de la provincia de Buenos Aires. Durante 2025 se registraron 89 homicidios cometidos en asaltos, mientras que ese año murieron 120 ladrones cuando las víctimas de robos -en muchos casos policías- repelieron los ataques o bien en momentos en que los delincuentes eran perseguidos en sus intentos de fuga. Los heridos en esas circunstancias representan una cifra mayor.

La inseguridad en Buenos Aires generó ayer en una escaramuza política entre funcionarios. El brutal asalto que sufrió en la localidad platense de Tolosa un chico de 12 años mientras caminaba rumbo a la escuela derivó en un fuerte cruce en las redes sociales entre la senadora nacional Patricia Bullrich y el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso.

“Yo no entiendo. El inútil de Kicillof y su no ministro de Seguridad ven esto, ¿y no les genera nada? ¿Le roban a un nene de 12 años violentamente y dicen que está todo bien? Asesinan vecinos, roban a mansalva y no hacen nada. No pasa nada, sin consecuencias para los delincuentes. Es más… los protegen y abandonan a los argentinos de bien. Mucha campaña y sonrisitas, pero la realidad es hoy. Los bonaerenses necesitan seguridad HOY", publicó Bullrich en su cuenta de la red X.

En el mismo sistema de comunicación social, respondió el ministro Alonso: “Usted vivió del Estado toda su vida en distintos cargos públicos, entre ellos, dos veces como Ministra de Seguridad; por lo tanto, sabe bien que desde ese lugar no se dicta condena. De eso se ocupa la Justicia, porque así funciona una República. Nosotros nos ocupamos de atrapar a quienes rompen la ley, contando en esta gestión con los niveles más altos de esclarecimiento de la historia porque tenemos un método de trabajo claro que da resultados”.

El hecho ocurrió anteayer, alrededor de las 6.30, en la calle 29, entre 529 y 530, y quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona.

En las imágenes se observa cómo el ladrón, que cubría su cabeza con la capucha de un buzo, atacó por atrás al adolescente y lo arrojó al piso.

El delincuente le revisó a la víctima los bolsillos del pantalón y le sacó la mochila y hasta el buzo. Después escapó.