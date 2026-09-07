Un hombre de 36 años apuñaló a un padre y a su hijo en una estación de servicio de Recoleta

Un hombre de 36 años fue detenido este domingo después de apuñalar a dos clientes en una estación de servicio ubicada en Paraguay y Rodríguez Peña, en el barrio porteño de Recoleta.

Las víctimas, un hombre de 61 años y su hijo, de 28, fueron trasladadas al Hospital Fernández y se encontraban fuera de peligro. El agresor, de nacionalidad venezolana, tenía antecedentes por daños y por una riña.

Según fuentes consultadas por LA NACION, el episodio ocurrió alrededor de las 20.13, cuando un llamado al 911 alertó sobre un incidente dentro de la estación. Al llegar, los efectivos detuvieron al sospechoso y luego reconstruyeron cómo se había iniciado la pelea.

De acuerdo con la información policial, el hombre de 61 años había llegado al lugar a bordo de un Chevrolet Agile junto a su hijo para cargar GNC. Mientras aguardaban, observaron una discusión entre el playero y otro cliente, que había llegado en un Volkswagen Voyage. El conflicto se habría iniciado porque tenía la oblea de gas vencida.

El episodio ocurrió alrededor de las 20.13, cuando un llamado al 911 alertó sobre un incidente dentro de la estación

La discusión derivó en un intercambio de golpes de puño. El padre y su hijo intervinieron para intentar separar a los involucrados y, en ese momento, el otro cliente habría extraído un cuchillo y atacado a ambos.

El joven, de 28 años, sufrió una herida cortopunzante en el cuello, mientras que su padre resultó herido en el muslo izquierdo. Tras el ataque, el sospechoso intentó descartar el cuchillo en un cesto de residuos ubicado en la isla de surtidores. Los policías encontraron allí el arma, un cuchillo tipo Tramontina.

El detenido tenía antecedentes: uno por daños, registrado en mayo de este año, y otro por una riña ocurrida en noviembre de 2024

El SAME asistió a los dos heridos y los trasladó al Hospital Fernández. Según las fuentes, ambos se encontraban sin riesgo de vida.

El detenido tenía antecedentes: uno por daños, registrado en mayo de este año, y otro por una riña ocurrida en noviembre de 2024. Quedó a disposición de la Justicia.