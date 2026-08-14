Un adolescente de 15 años apuñaló y mató a un joven en una barbería de Avellaneda

Un adolescente de 15 años mató a puñaladas a un joven que estaba trabajando en una barbería del partido de Avellaneda este jueves por la tarde.

El asesinato ocurrió dentro de un negocio ubicado en la calle Estévez, entre Alem y Nicolás Avellaneda. La víctima, Rodrigo Zúrich, trabajaba en el lugar y conversaba con otro joven —al que estaba atendiendo— cuando el menor de edad entró al comercio.

Rodrigo Zúrich, el joven fallecido - Instagram: @aura21_barberia

Según reconstruyeron los presentes, en ese momento, el adolescente comenzó a gritarle, a insultarlo e incitarlo a pelear. Zúrich decidió acercarse al agresor, intentó empujarlo y cerrar la puerta para echarlo de su lugar de trabajo. Acto seguido, empezó un enfrentamiento físico entre ambos.

El momento en que el adolescente apuñala a la víctima - Video de Diario Conurbano

Las cámaras de seguridad del comercio, a las que accedió el medio local Diario Conurbano, registraron cómo, en medio de esta pelea, el adolescente sacó un cuchillo, se lo clavó en el tórax a la víctima y huyó corriendo del lugar.

El joven quedó tendido en el piso hasta que fue trasladado de urgencia al Hospital Fiorito, ubicado en el mismo municipio, donde los médicos no pudieron salvarlo y falleció a los pocos minutos de haber entrado, como consecuencia de la gravedad de la herida.

En tanto, el agresor escapó tras el ataque, pero la policía lo detuvo poco después y quedó a disposición de las autoridades judiciales del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

El caso quedó en manos de la fiscal Natalia Milione, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Responsabilidad Penal Juvenil 2 del departamento judicial Avellaneda-Lanús.

A raíz del pedido presentado por la fiscalía, la jueza de Garantías Gabriela Valsangiacomo dispuso una medida de seguridad para el chico de 15 años, quien se encuentra imputado bajo la carátula de homicidio simple.

Los amigos despidieron al joven en redes sociales - Instagram: @aura21_barberia

Tras conocerse la noticia, sus compañeros de trabajo compartieron un mensaje de despedida: “Hasta siempre, amigo. Fuiste mucho más que un compañero, fuiste un gran amigo, siempre con una sonrisa, con buena energía y con un corazón enorme”.

En el mismo texto destacaron su humildad, forma de ser y enseñanzas. “Fuiste una gran persona, humilde y verdadera. Nos enseñaste con tu ejemplo, con tus palabras y con cada gesto. Dejaste huellas que el tiempo jamás podrá borrar. Te amamos y te vamos a extrañar siempre”, agregaron en un posteo publicado desde la cuenta de la barbería donde trabajaba, llamada Aura 21.