Un hombre mató a otro de una cuchillada en el cuello en plena calle en Constitución

Una pelea callejera entre dos hombres, que tuvo lugar en las últimas horas en el barrio porteño de Constitución, tuvo un desenlace fatal cuando uno de ellos apuñaló al otro en el cuello y lo mató. El atacante, que ya fue identificado por los investigadores, huyó de manera inmediata del lugar y, según pudo saber LA NACION, aún continuaba prófugo.

De acuerdo al registro fílmico de una estación de servicio ubicada en las inmediaciones del cruce de las calles Combate de los Pozos y Eduardo Jenner, justo enfrente del sitio donde ocurrió la pelea, el violento hecho tuvo lugar este viernes.

Violenta pelea callejera en Constitución: sacó una faja y mató a un hombre una puñalada en el cuello

Dos hombres se peleaban en medio de una calle cuando uno de ellos le asestó al otro una puñalada con un elemento cortante. Cuando el agresor huyó, algunas de las personas que estaban en la estación de servicio se acercaron para asistir a la víctima que yacía en el suelo, pero ya no se movía.

Al lugar fue derivado personal de la Comisaría Vecinal 3 B y del SAME. Los médicos confirmaron el fallecimiento de la víctima durante su traslado al Hospital Argerich, indicaron las fuentes consultadas.

Pelea y muerte en Constitución

Interviene la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional N.º 9, que dispuso la intervención de la División Homicidios de la fuerza de seguridad para intentar dar con el homicida. Con la ayuda de las cámaras, la Policía de la Ciudad identificó al agresor y está en su búsqueda.

Muerte en una plaza de Colegiales

Un hombre de 41 años murió este domingo tras recibir un disparo de bala en una plaza del barrio porteño de Colegiales. El hecho ocurrió alrededor de las 4 de la mañana en la intersección de Moldes y Aguilar y, horas más tarde, la Policía de la Ciudad detuvo al principal sospechoso del homicidio.

Un llamado al 911 alertó sobre un fuerte estruendo en la plaza porteña. Autoridades policiales se acercaron al lugar de los hechos y encontraron a la víctima, identificada luego como Gonzalo Andueza —un entrenador de boxeo—, desplomada con herida de arma de fuego. El hombre falleció en el Hospital Pirovano.

Crimen en una plaza de Colegiales: un profesor de boxeo de 41 años fue asesinado de un disparo. @soloboxgym

Tras el relevamiento de las cámaras de los alrededores de la plaza y las tareas de investigación policial, personal de la División Homicidios se ubicó frente a una vivienda en avenida Cabildo al 100, en el barrio de Palermo, adonde había ingresado el sospechoso del crimen. Lo esperaron allí hasta que salió a la calle para subirse a un rodado de alquiler.