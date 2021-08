Un hombre violó una perimetral, agredió a su expareja y atropelló al policía que la custodiaba

Un hombre que había cumplido una condena por violencia de género, y que aún acosa a su exmujer, violó la restricción de acercamiento y, tras insultarla, atropelló al policía que la custodiaba. El efectivo fue trasladado al hospital Churruca y se encuentra fuera de peligro, en tanto que el sospechoso está prófugo.

“Ayer a las 3 de la tarde salí de casa para buscar a mis hijas al colegio y vi que había alguien en la esquina comprando en el quiosco; tenía una visera y no lo veía bien”, explicó Karen, en diálogo con LN+.

“Lo reconocí y se lo señalé a Matías [el policía], le dije ‘ese es el padre de mis hijas’ y le dije ‘esperá que le voy a tomar la patente’”, contó Karen, antes de agregar que no vio bien cuándo se subió el hombre al auto y que en estas últimas semanas, como “no pasaba nada”, le habían informado que le quitarían la custodia.

De pronto, se produjo el incidente: “Entonces Matías se le tiró encima para que frenara y ahí lo atropelló”, continuó Karen sobre su expareja, Anuar Leandro Mohamad, a quien denuncia desde 2016 por violencia de género.

Un hombre violó una perimetral y agredió a su ex pareja y atropelló al policía que la custodiaba

La imagen del policía siendo embestido por el auto que conducía Mohamad fue captada por una cámara de seguridad pública y muestra cómo la mujer señala hacia la esquina, se posiciona en la calle y el policía la sigue, intenta detener al sospechoso, que maneja un Renault Clío, y es atropellado.

El policía fue trasladado en una ambulancia del SAME al hospital Churruca y se encuentra fuera de peligro. El sospechoso está prófugo y como consecuencia de este nuevo hecho se abrió una causa por los delitos de desobediencia, lesiones y atentado a la autoridad, radicada n la Fiscalía N°24.

Historial violento

La primera vez que Mohamad fue denunciado por Karen fue en 2016, y desde esa fecha hasta hoy, según confirmó ella, pesan sobre él ocho denuncias por violencia de género, entre agresiones y amenazas de muerte.

“Su mamá también lo denunció”, contó Karen, quien dijo que su calvario no cesó ni siquiera cuando lo encarcelaron en 2018, ya que la familia de Anuar iba a su casa para amenazarla.

“La condena era hasta 2021, pero el año pasado salió por el beneficio que dieron por la pandemia. A la semana de estar en libertad me estaba amenazando y estaba viviendo a la vuelta de mi casa”, dijo.

Mohamad fue nuevamente detenido a fines del año pasado y en marzo pasado se cumplió su condena.

“En marzo yo ya estaba dando el aviso al Ministerio Público Fiscal para tener una custodia en la puerta de mi casa. Es un violento, viene, lastima y huye. Me amenazan él o la familia. La madre se me metía hasta en mi casa; me llegaron a tocar el timbre los tres hermanos juntos con el policía en la puerta”, expresó con preocupación Karen.

“Salió el 10 de marzo y el 23 ya empezó mi pesadilla, le abrió la frente a mi hermano, lo dejó inconsciente en el piso, amenazó a mi mamá de muerte, y yo siempre tocando el botón de pánico y haciendo las debidas denuncias”, dijo.

