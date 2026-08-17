Un joven de 25 años fue asesinado a balazos en un presunto búnker narco en Lanús

Un joven de 25 años fue asesinado de cuatro balazos en una casa de la localidad de Villa Caraza, Lanús. Según denunciaron los vecinos, el lugar funcionaba como un punto de venta de drogas.

El hecho ocurrió el pasado miércoles 12 de agosto en una vivienda de la calle Pasaje Pilar al 4400 cuando tres hombres a bordo de una moto llegaron al lugar y desataron una balacera, según consignó el portal Inforegión.

Unas imágenes registradas por cámaras de seguridad muestra a uno de los hombres salir corriendo herido, otro portando un arma, y al último integrante escapar del lugar en moto. En el video se escuchan cuatro detonaciones.

Asesinato de un joven en Lanús

Tras un llamado a los servicios de emergencia, efectivos de la policía bonaerense hallaron el cuerpo de la víctima identificada como Diego Alejandro Ramos, en el ingreso de la propiedad.

El informe preliminar del médico policial determinó que Ramos presentaba tres heridas de bala en la espalda y un disparo en la cabeza. Su cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial de Lomas de Zamora para la realización de la autopsia.

Poco después uno de los presuntos partícipes del ataque, identificado como Hernán Alejandro Aguilera, ingresó herido de bala al Hospital Evita, donde quedó inmediatamente aprehendido bajo custodia policial. El sospechoso registraba un antecedente reciente por tenencia ilegal de arma de uso civil: había sido detenido el 10 de agosto y recuperado la libertad al día siguiente.

Los investigadores secuestraron en la vivienda una pistola Bersa calibre 22, un arma de fabricación casera tipo tumbera, siete envoltorios con una sustancia que sería paco, 7.000 pesos, una libreta con anotaciones, 15 cartuchos de escopeta y cuatro proyectiles calibre 9 milímetros.

El crimen ocurrió en Villa Caraza

Vecinos denunciaron que la vivienda funcionaba como un punto de venta de estupefacientes. Días antes se había requerido un allanamiento sobre esa misma propiedad por otra investigación por robo agravado y abuso de armas. La hipótesis preliminar del crimen gira en torno a un ajuste de cuentas.

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°5 Descentralizada de Avellaneda-Lanús interviene en el caso. La Justicia intenta establecer el autor de los disparos, el móvil del asesinato y la participación de los hombres involucrados.