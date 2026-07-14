Un joven motociclista que hacía “wheelie” atropelló y mató a un soldado del Ejército

Un soldado del Ejército Argentino murió este domingo por la madrugada luego de ser atropellado por un motociclista de 18 años que hacía “wheelie” en una transitada avenida de la ciudad misionera de Posadas, en la costanera. Minutos después del violento incidente vial, el conductor se escapó del lugar a pie. Luego de varias horas, el joven acusado de homicidio fue detenido.

De acuerdo a los medios locales, el hecho ocurrió alrededor de las 5:30 del domingo sobre la avenida Costanera, cuando la víctima, identificada como Rodrigo Adán Barrientos, de 26 años, cruzaba la calle junto a un compañero.

Fue en ese momento que una motocicleta lo embistió luego de que su conductor perdiera el control mientras realizaba una maniobra imprudente sobre una rueda. La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad instaladas en la zona.

Murió un soldado del Ejército tras ser atropellado por un motociclista que hacía un “wheelie” en Posadas

Barrientos, quien prestaba servicio en la Compañía de Cazadores de Monte XII del Ejército Argentino, cayó sobre el bulevar que divide el sentido de la avenida y murió en el lugar a causa de las graves lesiones sufridas.

El motociclista no dejaba de tomarse la cabeza, atónito. Unos segundos después, el joven decidió abandonar la Gilera Smash 110 cc y escapar a pie. La Fiscalía ordenó distintas pericias, entre ellas la autopsia al cuerpo de la víctima, mientras la Policía de Misiones solicitó las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona. Luego, los investigadores realizaron un relevamiento en redes sociales.

A partir de una publicación en Facebook Marketplace, donde se ofrecía a la venta una motocicleta de características similares a la involucrada en el hecho, lograron identificar al sospechoso, identificado como Juan Gabriel D. N, informó el medio Misionesonline.

El acusado fue detenido cerca de las 16 de ese domingo en su domicilio del barrio Madariaga, en Posadas, y quedó a disposición de la Justicia. Durante el procedimiento se secuestraron prendas de vestir que coincidirían con las observadas en las filmaciones y también se le practicó un test de alcoholemia, cuyo resultado será incorporado a la causa.