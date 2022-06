Un motoquero recuperó un celular robado y se lo devolvió a su dueña: grabó todo con una cámara en su casco

Un joven que posee un canal de YouTube donde sube videos sobre lo que ocurre en sus recorridos en moto por la ciudad de Buenos Aires, logró recuperar y devolver un celular que le habían robado a una mujer en un colectivo. Tras publicar las imágenes de lo sucedido, recibió cientos de mensajes de agradecimiento, entre ellos, de la víctima del asalto.

Bajo el nombre de Gordo Ñemi, Manuel, en su canal de YouTube, GÑ Motovlog, sube videos que graba con una cámara en su casco mientras viaja por la ciudad. En su última publicación mostró cómo logró devolver un celular robado en la zona de Parque Patricios tras ver a un joven que corría por la calle como escapando de alguien.

“¿Y este? Este a alguno choreó”, se lo escucha decir en el video, mientras sigue el trayecto de quien resulta ser un delincuente que al doblar una esquina, deja caer el celular. Es entonces que el Gordo, como se hace llamar, toma el celular y comienza a buscar a la persona asaltada.

Manuel, de acuerdo a lo que le fue preguntando a los transeúntes, averiguó que el celular se lo habían robado a una mujer dentro de un colectivo de la línea 46.

Un motoquero recuperó un celular robado y se hizo viral

Así, muestra cómo va indagando y da con el colectivo, que había frenado en un semáforo en rojo, en el cruce de dos avenidas.

“¡Te recuperé el celular!”, se lo escucha decir a Manuel, tras subir al colectivo. La mujer, feliz y sin poder entender cómo lo había hecho, le agradece con un abrazo y un beso.

“Soy el Gordo, seguime en YouTube, GÑ Motovlog”, contestó él, a lo que la mujer repitió el nombre del vlog a todo el pasaje para que obtenga más seguidores, algo que reditúa con publicidad a los dueños de canales en esa red social.

Días después, con el video publicado, muchos comenzaron a seguir su canal y le dejaron mensajes de aliento y agradecimiento. “Tiene que haber más personas como vos, ¡gracias Gordo!” o “¡Aguante el Batman en moto!”.

Por su parte, la dueña del celular, cuyo nombre es Micaela, le dejó un mensaje en el que le volvió a dar las gracias: “Quiero darte las gracias nuevamente. Me sentí tan pelotuda de trabajar todo el día y terminar reventada al final de la semana para que en un minuto me caguen. Pero tu acción me hizo sentir tan afortunada, tan bendecida. Gracias infinitas de nuevo, desde ese día te sigo y ahora apoyo el canal, que cada gesto que das vuelva multiplicado”.

Manuel trabaja como delivery en du moto, es estudiante de mecánica en la UTN y desde sus redes sociales se presenta como amante de los animales. De hecho, el nombre de su canal es el de su perro.