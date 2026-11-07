Un muerto y un herido por un tiroteo en Fuerte Apache en venganza por la detención del “Gordo Tilín”

La venganza por la detención de Guillermo Agustín Jerez, alias “Gordo Tilín”, el narcotraficante que se había convertido en el azote de los vecinos del complejo habitacional Ejército de los Andes, no se hizo esperar.

Al día siguiente de la captura del jefe narco, el mencionado complejo de monoblocks, conocido como Fuerte Apache, en la localidad de Ciudadela, fue escenario de un enfrentamiento entre efectivos de la policía bonaerense y soldaditos de las bandas de traficantes que luchan por el dominio del territorio para vender droga.

A raíz del enfrentamiento ocurrido minutos después de las 18 hubo un muerto y un herido. Uno de ellos, de 14 años, recibió un balazo en la cara.

La Gendarmería y la policía bonaerense custodian a uno de los cuatro detenidos

El menor fue llevado al hospital Ramón Carrillo, de Ciudadela. Mientras que el segundo herido de bala también estaba internado en el mencionado hospital. Hasta el momento, las fuentes policiales consultadas no informaron cuál de los baleados era el que había fallecido.

Según informaron fuentes policiales, minutos después de las 18, se recibió un llamado en la línea de emergencias 911, en el que alertaba sobre un enfrentamiento en Fuerte Apache.

Un grupo de cuatro policías, dos de ellos de la Jefatura Departamental y los restantes de la comisaría del barrio, llegaron al lugar del tiroteo. Pero, allí se produjo un segundo enfrentamiento, entre los uniformados y los integrantes de una de las bandas narco.

La situación se descontroló cuando los policías detuvieron a cuatro traficantes. Al mismo tiempo siguió el tiroteo. Al aumentar la violencia debido a que no se había establecido la responsabilidad sobre los autores de los disparos, el representante del Ministerio Público solicitó la presencia de la Gendarmería.

Los efectivos de la fuerza federal de seguridad asignados al patrullaje del barrio Carlos Gardel llegaron a la zona a las 19 para trata de evitar que los grupos de vecinos entre los que habría algunos presuntos narcos, atacaran el puesto 4 de Gendarmería.

En enero y julio de este año, Jerez, conocido en el ambiente del hampa como el “Gordo Tilín”, logró escapar de sendos operativos realizados por cientos de policías bonaerenses que irrumpieron en el barrio Ejército de los Andes, de Tres de Febrero.

De nada sirvieron en esos momentos los helicópteros que sobrevolaron el complejo habitacional conocido como Fuerte Apache para capturar al “Gordo Tilín”: esa vez, el narco que aterrorizaba a los habitantes del barrio de Ciudadela, donde imponía su dominio para controlar el territorio a fuerza de tiros, logró escapar de los uniformados.

Pero en las últimas horas, efectivos de una unidad operativa de la Superintendencia de Seguridad Región AMBA Norte II apresaron a Jerez cuando circulaba por una calle del partido de Moreno a bordo de un auto de una aplicación de viajes. Jerez tenía una orden de captura dictada por el Ministerio Público de San Martín, que lo tiene imputado por homicidio agravado, amenazas coactivas, usurpaciones y venta de drogas.

Fuentes de la investigación indicaron que el Gordo Tilín sería el jefe de una banda dedicada al narcomenudeo que opera en la denominada Villa Matienzo, un asentamiento situado entre Fuerte Apache y la avenida General Paz. Pero desde principios de este año, Jerez habría decidido extender sus actividades de venta de droga a cada rincón del barrio Ejército de los Andes. Eso dio paso a una guerra por el dominio del territorio que tuvo el pico de violencia entre el 19 y el 20 de abril pasados, cuando a Jerez le sustrajeron una mochila con armas.

Ante ese robo, el Gordo Tilín habría convocado a sus soldaditos para recuperar las armas y así comenzó a atacar las viviendas de los integrantes de la banda rival