Detuvieron a tres menores cuando entraban a una vivienda de San Isidro: fueron imputados por robo agravado

Tres menores de edad fueron detenidos en San Isidro luego de que las cámaras de seguridad del Centro de Operaciones Municipal (COM) detectaran el ingreso de los jóvenes a una vivienda. La alerta de una operadora permitió coordinar un operativo cerrojo y desplegar patrullas en la zona, hasta localizar a los sospechosos.

La secuencia comenzó a las 6.23 de este jueves, cuando una oficial de monitoreo observó, a través de las cámaras ubicadas en la intersección de Riobamba y Hudson, a una persona que trepaba una reja para ingresar a una propiedad. Mientras tanto, otras dos permanecían en las inmediaciones, aparentemente vigilando el movimiento en el lugar.

Tres menores fueron capturados cuando ingresaban a robar una casa en San Isidro

Minutos después, esos dos jóvenes también entraron en la vivienda. La operadora siguió la maniobra en tiempo real y dio aviso inmediato al personal policial, lo que permitió poner en marcha un operativo cerrojo en el sector.

A partir de la coordinación del COM, los efectivos desplegados recorrieron las propiedades de la zona y lograron aprehender a los tres menores, oriundos del barrio La Cava, de Beccar.

Detuvieron a tres menores en San Isidro por ingresar a una casa a robar

Los jóvenes quedaron a disposición de la Justicia, imputados por el delito de robo agravado por ser cometido en poblado y en banda, por escalamiento, por efracción y en grado de tentativa.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Responsabilidad Penal Juvenil de San Isidro, a cargo del fiscal Andrés Zárate.

Otros dos menores arrestados

Este caso se suma a uno reciente en el que otros dos menores de edad fueron arrestados en San Isidro.

El 26 de octubre pasado, allanamientos en el barrio Los Sauces, en San Isidro, derivaron en la captura de dos adolescentes de 15 años, que eran buscados por el violento robo que sufrió el domingo pasado Tomás Makintach, hermano de la destituida jueza Julieta Makintach.

En los allanamientos secuestraron ropa similar a la utilizada durante el robo y celulares

Esos sospechosos fueron detenidos por detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) San Isidro y personal de la Superintendencia de Seguridad AMBA Norte I, a cargo del comisario general Lucas Borge, ambas dependencias de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Con esos arrestos, la causa suma tres menores detenidos bajo la acusación de haber sido responsables del robo cometido en un barrio privado situado en la localidad de Beccar. Antes había sido atrapado un joven de 14 años.