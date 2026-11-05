Denunciaron a un ginecólogo por usar lentes que graban con una paciente y maltratarla

Un ginecólogo en la provincia de Córdoba fue denunciado por una paciente por grabarla sin su consentimiento durante un control médico con los anteojos que traen una cámara incorporada. El profesional de la salud, que también fue acusado de maltrato y acoso, tuvo que pagar una multa de 900.000 pesos y podrá seguir ejerciendo.

El hecho ocurrió en febrero de este año, cuando la mujer —que también se dedica al ámbito de la salud— concurrió a un turno. La víctima advirtió que el médico la tocaba en partes que no eran las habituales para el tipo de estudio e incluso le hizo comentarios fuera de lugar como “tenés los ovarios de una pendeja” o “nenita”. En medio de esta situación, reconoció que el hombre llevaba puestos los lentes Ray-Ban Meta, que traen una cámara incorporada que permite grabar y sacar fotos.

El abogado de la denunciante, Gustavo Anna, detalló que la paciente manifestó su incomodidad durante la consulta y que, ante esto, el ginecólogo trató de justificarse y aclaró que lo que pasó fue un “roce natural”. “Ella también advierte que los lentes que tenía eran los que graban. Después de dialogar con un colega, decide formular la denuncia”, explicó el abogado en declaraciones consignadas por Eldoce.

Tras la denuncia, la Justicia consideró que el acusado había cometido una contravención de maltrato agravado por razones de género. Según el magistrado, no se encontraron “pruebas suficientes” de los contactos físicos que habían sido denunciados y el profesional no tenía una obligación legal de contar con otro médico auxiliar en la sala, tal como había requerido la paciente.

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De esta forma, el juez José Milton Peralta, del Juzgado de Control y Faltas N.º 7 de la ciudad de Córdoba, revocó una absolución previa que había dictado la Unidad Contravencional de Género y declaró responsable al profesional. El fallo determinó que las expresiones del acusado resultaron “infantilizantes y descalificantes” en el contexto de una consulta sobre salud reproductiva.

Sí bien el juez probó que el médico utilizó los anteojos Ray-Ban Meta sin informarle a la paciente, no se pudo corroborar que haya tomado fotografías ni realizado filmaciones. Usar esos dispositivos sin avisar durante una práctica que compromete la intimidad de la mujer, consignaron las autoridades, podía generar inseguridad, incluso si nunca habían sido encendidos.

Al no encontrarse registros de grabaciones, la Justicia avanzó y declaró al médico responsable: tuvo que pagar la multa de menos de un millón de pesos y deberá asistir a un curso educativo sobre género. El abogado cuestionó los tiempos de la investigación y señaló que entre la denuncia y el allanamiento transcurrieron varios días. “No pudieron secuestrar imágenes”, lamentó.

El antecedente de Chaco

El ginecólogo acusado por abuso sexual captura de redes

El caso ocurrió poco después de la polémica por la detención del ginecólogo Gustavo Kumiega, quien acumula al menos ocho denuncias penales por episodios de abuso sexual, violencia médica y mala praxis en Chaco.

La investigación penal se inició a partir de la denuncia formal radicada el 29 de septiembre por una joven de 26 años, Karla Herrán, quien relató presuntas conductas inapropiadas durante estudios e intervenciones médicas.

A partir de la difusión de su caso, otras mujeres fueron a los tribunales para denunciar situaciones similares ocurridas durante la atención médica. En paralelo, se difundieron capturas de pantalla de conversaciones atribuidas al médico con expresiones como “¿Te vendría bien un doctorcito amoroso generoso?”.