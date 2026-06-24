Un niño de dos años murió en Salta e investigan si fue maltrato: su madre y su pareja fueron detenidos

Un niño de dos años, identificado como Thiago Altamirano, murió el pasado martes bajo circunstancias dudosas. Su madre y su padrastro fueron detenidos luego de que la mujer llevara al niño a un hospital por un accidente en el hogar. Sin embargo, al analizar la gravedad de sus heridas, se inició una investigación.

Ocurrió en el barrio Convivencia, en la zona sudeste de la ciudad de Salta, donde la madre llevó a su hijo al hospital Papa Francisco. Allí argumentó que el niño se había caído de la cama por accidente y requería atención médica, reportó el medio local El Tribuno. Sin embargo, los médicos identificaron el estado de gravedad en el que se encontraba y dispusieron que fuera trasladado al Hospital Materno Infantil, donde ingresó sin vida.

Debido a las lesiones que presentó, su madre y su padrastro fueron demorados. Luego, por orden de la Fiscalía Penal de turno, fueron detenidos y trasladados a la Alcaidía General.

Según detalló el medio salteño, los vecinos rompieron el silencio tras la noticia de la muerte y aseguraron que habían registrado situaciones previas de violencia en el domicilio. Incluso apuntaron contra la pareja de la madre.

En tanto, la familia del padre de Thiago habló públicamente sobre el caso. La tía del niño manifestó que la madre estaba “amparada por una asistente social”. “La Justicia y el Polo de la Mujer solo escucharon a la madre. Los conocidos y vecinos ya sabían cómo era ella. A los nenes los dejaban con cualquier persona”, dijo, según El Tribuno. La mujer se refirió tanto a Thiago como a su hermano un menor -un bebé de diez meses, que también ingresó rasguñado al hospital.

La tía también reclamó que habían realizado cinco denuncias sobre maltratos y descuidos.

Noticia en desarrollo.