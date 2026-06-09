Un oficial y una suboficial de policía que acaba de ser madre fueron detenidos por filtrar información a narcos

SANTA FE.- Un oficial y una suboficial de la Policía de Investigaciones (PDI) de esta provincia quedaron detenidos y en prisión preventiva sin plazo, acusados de haber filtrado información reservada vinculada con una causa por microtráfico de drogas en la ciudad de Avellaneda, departamento General Obligado, 322 kilómetros al norte de esta capital.

“No vayas a tu casa porque va a haber allanamientos”, se escucha en una grabación que se utilizó como prueba contra los policías que, así, advertían a los implicados sobre una inminente acción policial en sus viviendas.

Según confiaron a LA NACION fuentes de la investigación, los policías delatores cobraban por pasar esa información.

El fiscal Franco Carbone, quien junto a sus pares Diego Vigo y Sebastián Galleano realizó la investigación, reveló que testimonios verificados dieron cuenta de que “estas personas se dedicaban a filtrar allanamientos y a cobrar medio millón de pesos por cada ‘avisada’”.

Carbone reveló que los testimonios verificados -al cabo de 18 operativos- dieron cuenta de que “estas personas se dedicaban a filtrar allanamientos y a cobrar por cada ‘advertencia a sus contactos”.

El caso provocó conmoción en la fuerza de seguridad teniendo en cuenta que los hechos que dificultaron los operativos ordenados por la Justicia se desarrollaron el viernes 29 de mayo pasado, el mismo día del accidente vial en la Ruta Nacional 98, cerca de Vera, donde fallecieron la jefa de Microtráfico, Milena Beatriz Martinuzzi, de 44 años, y el jefe operativo, Pablo Adrián Mansilla, de 49, que viajaban hacia Avellaneda para participar de los operativos.

Según la investigación, los policías involucrados son el oficial Ariel Sena y la suboficial Estefanía Oviedo, ambos de la PDI.

De acuerdo con la acusación, Sena le comunicó a Oviedo la fecha exacta de los procedimientos mientras ella se encontraba de licencia, ya que fue mamá hace pocas semanas.

Con ese dato, la mujer habría alertado mediante WhatsApp a uno de los sospechosos que residía en uno de los inmuebles investigados, permitiendo que tanto él como otras personas vinculadas tomaran recaudos para evitar el avance de la investigación penal.

El fiscal Galleano aseguró que los imputados “se aprovecharon de su condición de funcionarios públicos con acceso a información confidencial” y colaboraron para dificultar el trabajo del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y de las fuerzas de seguridad.

Desde la misma fiscalía se señaló que, una vez descubierta la filtración, ambos efectivos habrían intentado borrar rastros de su participación.

Entre las evidencias reunidas, se detectó que los imputados mantuvieron conversaciones sobre los mensajes que los comprometían, eliminaron chats y descartaron dispositivos móviles.

Además, habrían intentado desviar la investigación instalando la hipótesis de que la información había sido filtrada por otros integrantes de la fuerza. Para ello, habrían confeccionado imágenes digitales falsas simulando capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp entre superiores policiales y personas vinculadas a los domicilios allanados.

Más adelante, el fiscal Galleano explicó que “si bien la mayoría de los allanamientos tuvieron resultados negativos por los recaudos que los investigados pudieron tomar al haber sido avisados, un hombre de iniciales E. A. P. fue detenido y, desde principios de esta semana, transita el proceso judicial en prisión preventiva”.

Finalmente, el juez de Investigación Penal Preparatoria Mauricio Martelossi dictó la prisión preventiva sin plazo para los dos imputados.

En el ámbito policial se sostuvo, ante una consulta, que esta causa representa “uno de los episodios más delicados” de los últimos años dentro de la estructura de la Policía de Investigaciones en el norte santafesino.

En tanto, la investigación sigue abierta y los fiscales anticiparon que continuarán analizando evidencia para determinar si existen más responsables dentro o fuera de la fuerza policial.